新华社北京5月7日电 （记者张泉）记者从国家知识产权局获悉，我国地理标志保护水平持续提升。截至3月底，我国累计批准地理标志产品2473个，地理标志作为集体商标和证明商标注册6209件。

安吉白茶、山西老陈醋、烟台苹果、南京盐水鸭……地理标志是保护特定地区产品的特性、声誉和其他特征的重要知识产权，对于提高产品附加值和农民收入、保障消费者权益、促进地方经济发展等具有重要作用。

2021年一季度，国家知识产权局新批准地理标志产品99个（含互认互保地理标志产品96个），地理标志作为集体商标和证明商标注册124件；新核准地理标志专用标志使用市场主体1461家，同比增长669%。

据悉，国家知识产权局2020年印发《地理标志专用标志使用管理办法（试行）》，推进地理标志统一认定，加强地理标志及专用标志使用企业协同监管，同时大幅压缩专用标志使用核准时间，地理标志保护水平显著提升。2020年使用地理标志专用标志企业直接产值总计6398亿元。

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