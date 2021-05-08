姚 进 陈果静 郭子源

原标题：大湾区“跨境理财通”试点在即

面向个人投资者、可投内地公募基金、使用人民币跨境结算……5月6日，中国人民银行广州分行、深圳市中心支行，中国银行保险监督管理委员会广东监管局、深圳监管局，中国证券监督管理委员会广东监管局、深圳监管局发布《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则（征求意见稿）》，表明“跨境理财通”业务试点进一步推进，逐渐接近实质业务落地阶段。

促进跨境投资便利化

所谓“跨境理财通”业务，是指粤港澳大湾区内地和港澳投资者通过区内银行体系建立的闭环式资金管道，跨境投资对方银行销售的合资格投资产品或理财产品（以下统称“投资产品”）。粤港澳大湾区经贸往来密切、人员交流频繁，居民个人在区内跨境工作生活非常普遍，对跨境理财存在较大需求。

“跨境理财通”分为“北向通”和“南向通”。其中，“北向通”指港澳投资者在粤港澳大湾区内地代销银行开立个人投资账户，通过闭环式资金管道汇入资金购买内地代销银行销售的投资产品；“南向通”指粤港澳大湾区内地投资者在港澳销售银行开立个人投资账户，通过闭环式资金管道汇出资金购买港澳销售银行销售的投资产品。

那么，谁可以投资“跨境理财通”？本次《细则》提出了内地投资者“门槛”，包括具有粤港澳大湾区内地9市户籍或在9市连续缴纳社保或个人所得税满5年；具有2年以上投资经历，且满足最近3个月家庭金融净资产月末余额不低于100万元，或者最近3个月家庭金融资产月末余额不低于200万元等。港澳投资者条件则由港澳金融管理部门设立。

关注微观主体、聚焦居民投资是“跨境理财通”试点的亮点之一。光大银行金融市场部分析师周茂华表示，“跨境理财通”的推出，主要是便利粤港澳大湾区居民跨境理财投资，一方面，港澳地区个人可以购买内地银行的理财产品，进一步拓宽到内地投资的渠道；另一方面，内地居民也可以购买港澳银行的投资产品，实现个人资产配置多元化。

金融市场进一步开放

根据《细则》，“北向通”投资产品范围包括：内地理财公司（包括银行理财子公司和外方控股的合资理财公司）按照理财业务相关管理办法发行，并经发行人和内地代销银行评定为“一级”至“三级”风险的非保本净值化理财产品（现金管理类理财产品除外）；经内地公募基金管理人和内地代销银行评定为“R1”至“R3”风险的公开募集证券投资基金。而“南向通”业务可购买的投资产品由港澳管理部门规定。

植信投资研究院资深研究员张秉文认为，上述安排使得“跨境理财通”在目前沪深港通基础上，进一步降低了内地与港澳投资者投资异地金融市场的门槛。同时，“跨境理财通”通过多层次制度安排防范金融风险：首先是通过额度控制，防控跨境汇兑和投资风险；其次是对参与机构和投资者设置明确门槛要求，对合作银行设置准入标准，对投资者经验和资产规模也有相应要求；再次是通过“唯一合作银行”制度实现跨境资金流动的实时追溯，力求及时发现问题、解决问题。

“作为一家国际性银行，在服务客户的过程中我们发现：内地投资者跨境投资时更加偏向于有固定收益的产品，也更能接受在海外上市的中概股、中资企业美元债作为投资标的；对于港澳投资者，内地资产吸引力应该是中国经济高速成长过程中带来的投资红利，例如与新经济相关的新消费、新基建、新制造和新科技，以及人民币资产等。”渣打银行大湾区行政总裁林远栋表示，“跨境理财通”业务试点将进一步拓展渣打客户的投资平台，丰富他们的投资选择，提升客户服务体验。

市场人士认为，“跨境理财通”试点中的资金不论是北上还是南下都各有吸引力。对内地居民而言，可以扩展境外金融投资渠道；对港澳居民而言，内地大型银行理财子公司发行的理财产品，以其相对稳健的收益同样具有吸引力，有利于拓宽吸引境外资金流入的渠道。

推进资本项目可兑换

《细则》提出，“北向通”跨境资金净流入额上限和“南向通”跨境资金净流出额上限均不超过“跨境理财通”业务试点总额度。目前，“跨境理财通”业务试点总额度暂定为1500亿元。“跨境理财通”业务试点对单个投资者实行额度管理，投资额度为100万元。人民银行广州分行、深圳市中心支行将在每个工作日通过官方网站公布“跨境理财通”总额度使用情况。人民银行将视情况对“跨境理财通”业务试点总额度和单个投资者额度进行调整。

同时，“跨境理财通”业务试点使用人民币进行跨境结算，资金兑换在离岸市场完成。“北向通”和“南向通”资金跨境汇划均通过人民币跨境支付系统（CIPS）办理。

在业内专家看来，“跨境理财通”试点在资本项目开放和人民币国际化方面更具有里程碑式的意义。东方金诚国际团队负责人常征表示，“跨境理财通”的推出，拓展了境内外资本市场流动的渠道，意味着我国资本项目兑换的进一步开放。

《细则》公开征求意见，表明短期内相关基础设施机构将推进各项准备工作，人民币跨境支付系统和人民币跨境业务政策框架将不断优化。常征认为，考虑到人民币基础设施的完善是推动人民币使用率上升的重要因素之一，预计“跨境理财通”的正式启动，将成为我国金融市场双向开放的又一里程碑，既有助于推进跨境人民币职能完善，增加人民币跨境使用场景，还将加快跨境资本市场流动，进一步加深我国金融市场开放的广度和深度。

中信证券研报显示，“跨境理财通”有助于扩大境内外资金投资范围，提升国内金融业全球经营能力。这有利于国内资金分享海外金融产品收益，同时扩大国内银行理财和基金产品投资资金来源。大湾区财富管理能力强的银行更加受益。

(责编：赵超、吕骞)