冯其予

原标题：三月服务进出口额同比增长7.9%

商务部7日最新数据显示，今年一季度我国服务贸易进出口总值11581.9亿元，同比增长0.5%。其中3月当月服务进出口增幅实现疫情以来首次转正。

数据显示，一季度服务出口5457.5亿元，增长22.8%；进口6124.4亿元，下降13.5%。服务出口增幅大于进口36.3个百分点，带动服务贸易逆差下降74.7%，同比减少1970.5亿元。与2019年同期相比，服务进出口下降10.4%，其中出口增长17.7%；进口下降26.1%。

3月份，我国服务进出口总额4441.2亿元，增长7.9%，为新冠肺炎疫情发生以来单月增幅首次转正；其中出口2103.6亿元，增长24.3%；进口2337.6亿元，下降3.6%。增长最快的三个领域分别是运输服务、个人文化和娱乐服务以及知识产权使用费，增幅分别为56.2%、34.5%、33.6%。

知识密集型服务贸易占比提高。一季度，我国知识密集型服务进出口5395亿元，增长15.5%，占服务进出口总额的比重达到46.6%，提升6.1个百分点。其中，知识密集型服务出口3010.3亿元，增长14.7%，占服务出口总额的55.2%；出口增长较快的领域是个人文化和娱乐服务、金融服务、电信计算机和信息服务，分别增长37.6%、29.8%、28.2%。知识密集型服务进口2384.7亿元，增长16.6%，占服务进口总额的38.9%；进口增长较快的领域是金融服务，增长45.2%。

旅行服务进出口继续下降。当前各国继续采取严格措施限制人员跨境流动，疫情对旅行服务进出口的影响仍在持续。一季度，我国旅行服务进出口1914.7亿元，下降45.9%，其中出口下降46.1%，进口下降45.9%。剔除旅行服务，一季度我国服务进出口增长21.1%，其中出口增长28.2%，进口增长13.6%。

(责编：赵超、吕骞)