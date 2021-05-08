赵鹏

原标题：信通院推星地融合5G试验

记者7日获悉，中国信通院携手卫星互联网领域的北京独角兽企业银河航天开展了一系列低轨卫星技术试验，试验采用了基于5G的信号体制，突破了卫星通信系统和地面移动通信系统因信号体制差异难以融合的问题，实现了低轨卫星网络与5G网络的深度融合，迈出了我国天地网络技术攻关的重要一步。

这一系列星地融合5G技术试验依托银河航天自主研制的低轨宽带通信卫星、信关站、卫星终端和测运控系统，通过中国信通院研制开发的专用测试设备和仪表开展了验证工作。

在这次技术试验的基础上，中国信通院和银河航天将继续推动我国卫星通信技术体制研究和标准化，积极参与3GPP等国际标准化组织工作，力争逐步形成我国自主的知识产权，使我国在未来全球卫星通信的发展中占有一席之地，助力我国信息基础设施建设。

今年以来，银河航天与中国信通院在前期工作的基础上深化和细化技术验证，试验中采用的通信信号体制以国际标准化组织3GPP制定的技术为基础，重点开展了信号波形、时频同步、多普勒频移消除、随机信道接入等方面的技术试验和验证。

这一系列试验有效验证了5G信号体制在星地大动态场景下的正常高效运行，为后续星地系统研制积累了真实环境验证数据。

最近一年来，包括美国马斯克旗下的 StarLink（星链），以及英国Oneweb为代表的国外低轨卫星星座不断加快部署，已经初步形成了全球低轨卫星星座的发展热潮。

我国“十四五”规划及2035年远景目标也提出，应建设高速泛在、天地一体、集成互联、安全高效的信息基础设施，增强数据感知、传输、存储和运算能力。“我们已自主研发并成功发射了通信能力极强的低轨宽带通信卫星，开展了一系列星地融合5G试验。”银河航天通信技术专家李建成说：“今后我们将加速技术创新，致力于低成本、高性能卫星的批量化生产以及星地通信系统研究与研制，继续开展星地融合技术试验和应用演示，助力我国卫星互联网建设。”

(责编：赵超、吕骞)