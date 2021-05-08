人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

联通电信共享5G基站达1.56万个 20余公里路段实测发现

5G平均下载网速超500兆

赵鹏
2021年05月08日08:08 | 来源：北京日报
小字号
原标题：5G平均下载网速超500兆

　　在北京城市上空，一条条隐形的信息高速公路网早已建成。6日下午，北京联通联合华为举行“5G Capital路上见”活动，对20余公里路段的5G网速进行实测，显示下载平均速率超过了500Mbps，5G良好覆盖率高于九成。同日，市通信管理局披露，截至一季度末北京联通与北京电信共建共享的5G基站已达1.56万个。

　　当日下午，华为和北京联通的专业人员自酒仙桥出发，一路向南沿星火西路来到姚家园路，随后经东五环平房桥向南，之后向西途经朝阳区平房公园与京城森林公园，最终来到了朝阳大悦城购物中心。

　　“朝阳体育中心的5G下载速率是798Mbps，京城森林公园是710Mbps，北京朝阳站的下载速率是674Mbps，朝阳大悦城购物中心的5G下载速率是598Mbps，朝阳区平房公园的下载速率为579Mbps……”随着车辆行进，北京联通网络优化中心工作人员小罗相继报出了沿途5G信号质量。

　　在朝阳区青年路附近，记者用两部华为手机测试发现，下载一个约2G大小的王者荣耀游戏，5G网络只需26秒即可完成，而4G网络1分半才下载了六成多。与此同时，对于一个524M的视频文件来说，5G网络下40秒即可完成上传，而4G网络下40秒只上传了约130M。

　　“今天大风使得空中的5G基站出现一定摇摆，这样的测试条件很严苛，沙尘与大风都对信号传输有一定干扰。”小罗说，“得益于现在5G基站增多与信号质量优化，5G信号能在基站间‘一棒接一棒’稳定地完成‘接力跑’，减少掉线等问题的发生。”

　　“华为牵头研发成功了5G超级上行技术，这项新技术使5G实现了更快的上行速率和更低时延。有测试显示，这将使5G用户的上行体验速率至少提高20%以上，并缩短时延约30%。”华为相关负责人当日还透露，“由于上行速度更快，直播与网课等需要上传大量数据的应用模式收益更多。”

　　据介绍，目前北京联通已对5G超级上行技术进行了规模化部署，首批200个基站已经开通。

　　在当日20多公里的实测路线中，专业测试软件显示5G良好覆盖率高于九成，大部分区域均为绿色，显示为红色的5G弱覆盖区域寥寥无几。“目前在六环内区域，北京联通的5G基站数量已经多于4G基站约30%。”北京联通相关负责人说。

(责编：赵超、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
聚焦消博会：中国品牌拓展“朋友圈” 各地精品迎来新商机
　　在江西省展馆内，千年瓷韵吸引国内外采购商驻足。人民网记者 车柯蒙摄 “欢迎尝尝十八街的麻花”“看看景德镇的瓷器”“来试试手绣的旗袍”……这样热闹非凡、中国风十足的场景正在首届中国国际消费品博览会（以下简称消博会）的国内展区上演。…
需求旺盛！一季度这些职业最“缺人”
　　
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部