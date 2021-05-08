赵鹏

原标题：5G平均下载网速超500兆

在北京城市上空，一条条隐形的信息高速公路网早已建成。6日下午，北京联通联合华为举行“5G Capital路上见”活动，对20余公里路段的5G网速进行实测，显示下载平均速率超过了500Mbps，5G良好覆盖率高于九成。同日，市通信管理局披露，截至一季度末北京联通与北京电信共建共享的5G基站已达1.56万个。

当日下午，华为和北京联通的专业人员自酒仙桥出发，一路向南沿星火西路来到姚家园路，随后经东五环平房桥向南，之后向西途经朝阳区平房公园与京城森林公园，最终来到了朝阳大悦城购物中心。

“朝阳体育中心的5G下载速率是798Mbps，京城森林公园是710Mbps，北京朝阳站的下载速率是674Mbps，朝阳大悦城购物中心的5G下载速率是598Mbps，朝阳区平房公园的下载速率为579Mbps……”随着车辆行进，北京联通网络优化中心工作人员小罗相继报出了沿途5G信号质量。

在朝阳区青年路附近，记者用两部华为手机测试发现，下载一个约2G大小的王者荣耀游戏，5G网络只需26秒即可完成，而4G网络1分半才下载了六成多。与此同时，对于一个524M的视频文件来说，5G网络下40秒即可完成上传，而4G网络下40秒只上传了约130M。

“今天大风使得空中的5G基站出现一定摇摆，这样的测试条件很严苛，沙尘与大风都对信号传输有一定干扰。”小罗说，“得益于现在5G基站增多与信号质量优化，5G信号能在基站间‘一棒接一棒’稳定地完成‘接力跑’，减少掉线等问题的发生。”

“华为牵头研发成功了5G超级上行技术，这项新技术使5G实现了更快的上行速率和更低时延。有测试显示，这将使5G用户的上行体验速率至少提高20%以上，并缩短时延约30%。”华为相关负责人当日还透露，“由于上行速度更快，直播与网课等需要上传大量数据的应用模式收益更多。”

据介绍，目前北京联通已对5G超级上行技术进行了规模化部署，首批200个基站已经开通。

在当日20多公里的实测路线中，专业测试软件显示5G良好覆盖率高于九成，大部分区域均为绿色，显示为红色的5G弱覆盖区域寥寥无几。“目前在六环内区域，北京联通的5G基站数量已经多于4G基站约30%。”北京联通相关负责人说。

(责编：赵超、吕骞)