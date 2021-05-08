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市场监管总局评估 平台“二选一”整改效果

蔺丽爽
2021年05月08日08:12 | 来源：北京青年报
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原标题：市场监管总局评估 平台“二选一”整改效果

　　7日，市场监管总局召开互联网平台企业整改督查专题会，对互联网平台企业整改督查和评估工作进行调度。

　　4月13日行政指导会后，有的地方加强统筹协调，组建多部门联合工作组，进驻平台企业实地指导；有的地方精心组织专题培训，对平台企业开展合规指导和法律法规宣贯；有的地方召开整改督导专题会，进一步明确平台企业整改要求。各地平台企业对照整改清单，开展自查自检，逐项进行整改。

　　会议指出，各相关省（市）市场监管局充分认识平台企业整改督查工作的重要意义，立即对34家平台企业开展中期督导，全面检查平台企业落实4月13日行政指导会整改要求情况，并对整改效果进行评估，确保各平台企业切实整治“二选一”等突出问题，在限期内高质量完成整改。

　　下一步，市场监管总局将持续推进平台企业整改工作。在属地市场监管部门审核评估的基础上，开展全面复核，对问题突出的平台企业进行重点检查，对仍然顶风作案的平台企业，一律从严从重查处，确保平台企业整改取得实效。

　　北京、上海、江苏、浙江、广东、深圳等地市场监管局有关负责同志参加会议。

(责编：赵超、吕骞)

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