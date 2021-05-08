程婕

原标题：工行7月开始清理 长期不动个人账户

工行官网7日发布公告称，将于2021年7月起实施长期不动个人银行账户清理工作，对符合清理条件的账户限制部分金融服务功能。

清理范围：截至2021年6月30日，凡连续三年以上（含三年）未发生客户主动交易，账户余额为零，且未签订信用卡、个人贷款还款及其他代收代付协议的账户（借记卡和活期存折，下同），其账户功能将调整为非柜面业务只收不付。其中金融社保卡、军人保障卡、武警军人保障卡、退役军人拥军优抚卡、公积金联名卡等政策类账户，理财金账户卡、财富理财金卡等特色账户不纳入清理。

工行提示客户，如账户在上述清理范围内，且希望继续使用，请于2021年6月30日前完成一笔动账交易（包括存取款、汇入汇出、转账、消费、缴费等主动动账交易，不包括结息、查询、司法冻结、司法扣划等非客户主动发起的动账交易，下同）即视为激活账户；也可以在6月30日前，到工行营业网点根据实际需要，查询持有账户情况并主动撤销不再使用的账户。

(责编：赵超、吕骞)