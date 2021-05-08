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长三角国际应急博览会开幕 中国安能实兵携装亮相

2021年05月08日08:28 | 来源：人民网
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5月7日，首届长三角国际应急减灾和救援博览会（以下简称“长三角国际应急博览会”），在国家会展中心（上海）开幕。

首届博览会由上海、江苏、浙江、安徽应急管理厅（局）联合上海市贸促会5家单位共同主办，融合政府行业、企业和社会公众共同参与。在展会现场，面积达到了5.2万平方米，超过400家全国应急领域代表性企业参展，多层次、多维度的展示了长三角一体化应急管理协调发展成果、应急管理、防灾减灾、智慧应急、智慧安防、救援装备、安全生产、危化品管理、安全防护、科普体验等高精尖技术和装备产品。

中国安能参展首届长三角国际应急减灾和救援博览会。受访者供图

博览会上，中国安能建设集团有限公司（以下简称中国安能）实兵携装亮相，设置了时光长廊、抢险救援、应急演练、抢险装备、力量分布、未来展望等9个版块，展出工程救援、勘察侦测、搜寻救援、通信指挥、专业保障等5类共33台套装备。展位吸引了不少参观者驻足，并不时地用手机拍摄、向工作人员进行咨询。

据介绍，中国安能先后参与建设三峡工程、西电东送、西气东输、青藏铁路、南水北调等工程任务，承建了200余个国家重点建设项目；在应急抢险救援中，中国安能先后参加了200多场特重大抢险救援任务，其中特别是98年长江抗洪抢险、汶川抗震救灾、唐家山堰塞湖处置和舟曲泥石流抢险等自然灾害工程抢险救援，在长三角地区就先后完成24次应急救援任务。

中国安能的展台吸引了参会嘉宾驻足观看和咨询。受访者供图

2019年9月，应急管理部“自然灾害工程应急救援中心”在中国安能挂牌成立。2020年，中国安能在贵阳、唐山、常州、厦门、武汉、成都等地先后挂牌成立6个国家级自然灾害工程应急救援基地和3个省级自然灾害工程应急救援基地。

(责编：李源、董童)

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