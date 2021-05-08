人民网北京5月8日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局7日发布的最新数据显示，截至4月末，我国外汇储备规模为31982亿美元，较3月末上升282亿美元，结束了此前连续3个月的回落。

分析4月外汇储备规模上升的原因，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，4月，外汇收支交易平稳有序，外汇市场供求保持基本平衡。国际金融市场上，受新冠肺炎疫情和疫苗进展、主要国家货币政策预期和宏观经济数据等因素影响，非美元货币相对美元上涨，主要国家金融资产价格总体上涨。

“外汇储备以美元为计价货币，汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。”王春英说。

交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟接受人民网记者采访时表示，4月份外汇储备规模有所上升的主要原因在于：人民币对美元的汇率小幅攀升、货物贸易顺差规模继续有所扩大。

国家外汇管理局发布的今年一季度国际收支平衡表初步数据显示，今年一季度，国际收支口径的货物贸易顺差1187亿美元。今年以来，我国外贸运行保持恢复性增长态势，国际收支口径货物出口6942亿美元，同比增长49%；进口5755亿美元，同比增长29%。

在中国民生银行首席研究员温彬看来，真实贸易和跨境资本流动对外汇储备规模上升也有贡献。4月，以美元计价的出口金额同比增长32.3%，货物贸易顺差428.5亿美元，为近3个月最高。另外，4月北向资金累计净流入526亿元，创今年新高。

谈及未来外汇储备走势，温彬表示，从内外部条件来看，未来我国外汇储备规模有望继续保持稳定。“从外部看，当前全球经济整体呈现加快复苏趋势，外需逐渐改善，有助于我国保持出口平稳，促进国际收支和外汇市场供求基本平衡。”温彬表示，从内部看，我国经济恢复取得明显成效，经济景气持续位于扩张区间，出口旺盛带动制造业投资改善，人民币汇率弹性不断增强，人民币资产具有较大吸引力，这些积极因素对外汇储备规模保持稳定提供支撑。

唐建伟表示，今年以来，人民币汇率双向波动比较明显，下半年我国进口增速可能会快于出口增速，预计服务贸易顺差将略有收窄。受此影响，外汇储备规模或将维持在3.2万亿美元左右。

“当前新冠肺炎疫情仍在境外蔓延，全球经济复苏仍不稳定、不平衡，国际金融市场依然面临较多不确定因素。”王春英表示，但今年以来我国经济运行开局良好，人民币汇率弹性不断增强，有利于外汇储备规模保持基本稳定。

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