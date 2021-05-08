人民网记者 车柯蒙

首届中国国际消费品博览会现场。 人民网记者 车柯蒙摄

5月的海口，椰风阵阵。在这里，一场聚焦消费精品的盛会正吸引着世界目光。

5月7日至10日，首届中国国际消费品博览会（以下简称消博会）在位于海口西海岸的海南国际会展中心举办，这是全国首个以消费精品为主题的国家级展会，也是“亚太地区最大的消费博览会”。

当前，全球新冠肺炎疫情仍在蔓延，世界经济形势依然复杂严峻，复苏不平衡不稳定问题凸显，此时举办消博会有何特殊意义？诸多专家和参会嘉宾在接受人民网记者采访时表示，今年是“十四五”开局之年，我国将开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军。在历史的交汇点上，正在召开的消博会意义深远，备受瞩目，这既满足了人民对于美好生活的需要，也有利于加快构建新发展格局。

此时举办消博会，有助于加快推进海南自由贸易港建设。

2020年6月1日，中共中央、国务院印发的《海南自由贸易港建设总体方案》公布，明确了海南国际旅游消费中心定位，提出举办中国国际消费品博览会。

国务院发展研究中心产业部研究室副主任周毅在接受人民网记者采访时表示，《海南自由贸易港建设总体方案》提到，要深化产业对外开放，举办中国国际消费品博览会，允许国家级展会境外展品在展期内进口和销售享受免税政策，此时举办博览会并试点各项政策，是对海南深化产业对外开放的重要实践与探索。

“在海南举办首届消博会是落实海南自贸港建设这一国家战略的重要举措，通过汇聚国内国际的消费精品，结合海南自贸港的优惠政策，为各国消费精品进入中国市场提供展示、交易的机会。”盘石集团董事局主席田宁在接受人民网记者采访时表示，盘石非常看好海南的发展前景、产业政策、营商环境和区位优势，非常愿意投身到海南自贸港建设当中来。

此时举办消博会，能更好满足人民对美好生活的追求。

时尚生活展馆内人头攒动，国际大牌齐亮相，为美好生活助力。人民网记者 车柯蒙摄

中央经济工作会议指出，要把扩大消费同改善人民生活品质结合起来。据统计，我国中等收入群体已达4亿多人，人均国内生产总值突破1万美元。百姓对美好生活的向往不断提升，对多元化消费需求不断扩大。

“得益于双循环政策的推动，消费已然成长为中国经济增长的核心驱动力。期待消博会能够为全球消费增长贡献‘美好消费’之力。”欧莱雅北亚区总裁兼中国首席执行官费博瑞先生表示。

施华洛世奇水晶业务大中华区董事总经孙珏在接受人民网记者采访时表示，从2019年起，中国市场已成为施华洛世奇公司在全球范围内最大与最重要的市场。Z世代和千禧一代已经成为中国市场的主力军，他们有着截然不同的消费偏好，品牌将通过梦幻与科技的融合吸引年轻消费者。

此时举办消博会，是中国向世界发出的邀请函，为世界经济注入强劲动能。

“我们欢迎各国搭乘中国发展的‘快车’‘便车’，共享中国这个大市场，促进全球共同繁荣。” 商务部副部长王炳南表示，消博会在海南举办，就是要汇聚自贸港的政策优势，汇聚全球人气，培育形成具有国际一流水平的消费精品博览会。

安永大中华区首席执行官陈凯在接受人民网记者采访时表示，消博会的召开释放了进一步扩大开放的积极信号。这是向世界打开中国市场，让全球分享中国经济发展的红利。

此时举办消博会，更是加快构建新发展格局的重要之举。

商务部消费促进司司长朱小良表示，消博会联通国内国际市场，汇集国内外优质消费品资源和全球买家卖家，不仅有利于优化国内市场供给结构，改善供给质量，提升供给体系对国内需求的适配性，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，畅通国内大循环；也有利于推动全球消费资源和要素顺畅流动、高效共享，实现内需和外需、进口和出口协调发展，促进国内国际双循环。

“一方面，消博会的举办有利于推进国内国际优质消费资源集聚，加快形成强大国内市场，深入贯彻落实扩大内需战略，筑牢国内大循环的基础。另一方面，消博会的举办有利于畅通优质消费资源在国内国际市场流动的渠道，推动国内国际双循环相互促进，以更高水平的开放促进形成双循环新发展格局。”商务部研究院流通与消费研究所博士梁威在接受人民网记者采访时表示。

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