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华润集团参展首届中国国际消费品博览会

2021年05月08日08:38 | 来源：人民网
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人民网海口5月8日电 （记者车柯蒙）首届中国国际消费品博览会于2021年5月7日至10日在海口国际会展中心举办，华润集团受邀参展。消博会聚焦“高、新、特、优”消费精品，对标国际专业会展运营规则，汇聚全球优质消费精品资源，力争打造成为国际消费精品全球展示交易的重要平台。

华润集团亮相首届消费品博览会。 受访者供图

围绕消博会的活动定位，华润在会展中心一号馆设置了以“华润美好生活体验馆”为主题的特装展位，展位整体设计简约美观、个性鲜明，在各个细节融入美好生活的设计概念。除了通过多媒体、图文的方式向观众展示华润集团的整体情况、主营业务以外，本次展会重点突出展示了华润的好产品、好渠道。

观众在“华润美好生活体验馆”品尝啤酒。 受访者供图

在“华润美好生活体验馆”中，观众可以与华润旗下知名品牌雪花啤酒、怡宝、五丰、太平洋咖啡、江中制药、东阿阿胶进行“亲密接触”，也可以了解到华润代理的部分优质产品，如瑞典OATLY燕麦奶、新西兰苹果、西班牙傲若橄榄油等。为了使观众获得更好的产品体验感，更加充分地了解这些优质的产品和品牌，我们在每个品牌的展位都安排了丰富的互动体验，如试吃赠饮、产品介绍、抽奖游戏等。在此次消博会上，观众除了在一号馆体验华润的好产品以外，还可以在三号馆喜力啤酒展区参与互动，品鉴喜力的优质产品。

据了解，首届消博会由商务部和海南省人民政府主办，由商务部外贸发展局和海南国际经济发展局承办。华润集团积极组织参展，希望以此次参展为契机，充分展示华润的优质产品和服务，扩大品牌影响力，提升在海南的知名度，并推动相关业务在海南的发展。

(责编：李楠桦、吕骞)

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