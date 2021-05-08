人民网北京5月8日电 （记者李楠桦）据市场监管总局消息，5月7日，市场监管总局召开互联网平台企业整改督查专题会，对互联网平台企业整改督查和评估工作进行调度。市场监管总局表示，各相关省（市）市场监管局要充分认识平台企业整改督查工作的重要意义，立即对34家平台企业开展中期督导，全面检查平台企业落实4月13日行政指导会整改要求情况，并对整改效果进行评估，确保各平台企业切实整治“二选一”等突出问题，在限期内高质量完成整改。

市场监管总局要求，各相关省（市）市场监管局要落实属地责任，不搞形式，不走过场。要深入平台企业一线，督促平台企业全面自查自检，制定具体明确的整改措施，密切跟踪平台企业整改进度，加强调度和指导。确保督导要深入细致，检查要认真严格，审核要全面规范，评估要客观严谨。

据了解，市场监管总局下一步将持续推进平台企业整改工作。在属地市场监管部门审核评估的基础上，开展全面复核，对问题突出的平台企业进行重点检查，对仍然顶风作案的平台企业，一律从严从重查处，确保平台企业整改取得实效。

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