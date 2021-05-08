人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

市场监管总局评估平台企业“二选一”整改效果

2021年05月08日08:40 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月8日电 （记者李楠桦）据市场监管总局消息，5月7日，市场监管总局召开互联网平台企业整改督查专题会，对互联网平台企业整改督查和评估工作进行调度。市场监管总局表示，各相关省（市）市场监管局要充分认识平台企业整改督查工作的重要意义，立即对34家平台企业开展中期督导，全面检查平台企业落实4月13日行政指导会整改要求情况，并对整改效果进行评估，确保各平台企业切实整治“二选一”等突出问题，在限期内高质量完成整改。

市场监管总局要求，各相关省（市）市场监管局要落实属地责任，不搞形式，不走过场。要深入平台企业一线，督促平台企业全面自查自检，制定具体明确的整改措施，密切跟踪平台企业整改进度，加强调度和指导。确保督导要深入细致，检查要认真严格，审核要全面规范，评估要客观严谨。

据了解，市场监管总局下一步将持续推进平台企业整改工作。在属地市场监管部门审核评估的基础上，开展全面复核，对问题突出的平台企业进行重点检查，对仍然顶风作案的平台企业，一律从严从重查处，确保平台企业整改取得实效。

(责编：李楠桦、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
解码消博会：“买全球、卖全球” 助力加快构建新发展格局
　　人民网海口5月8日电 （记者杜燕飞）18k黄金纯手工打造、重达10公斤的费伯奇“盛世百年”彩蛋，重达88克拉、价值2.5亿元的的卡洛芙黑钻，闻名已久的江西景德镇瓷器，久负盛名的安徽宣纸、美轮美奂的苗族刺绣……5月7日，首届中国国际消费品博览会（以下简称“消博会”）开幕第一天，众多全球消费精品同时亮相，异彩纷呈。 苗族刺绣亮相消博会贵州馆。…
商务部：我国知识密集型服务贸易占比提高
　　人民网北京5月8日电 （赵竹青）据商务部网站消息，5月7日，商务部服贸司负责人介绍了2021年1-3月我国服务贸易总体情况。该负责人表示，3月当月服务进出口增幅实现疫情以来首次转正。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部