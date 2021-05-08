原标题：6城市试点！智慧的城与智能的车如何协同？

住房和城乡建设部、工业和信息化部日前印发通知，确定北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡等6个城市为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第一批试点城市。

试点城市相关负责人认为，智慧城市是智能网联汽车发展的“基础底座”，而智能网联汽车则是智慧城市发展的切入点。加快推进智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展，不仅能构建智慧城市基础设施新型感知体系、服务高级别自动驾驶快速落地，还对解决群众出行体验、服务城市智慧交通管理、赋能治理“城市病”有重要作用。

在位于广州的无人驾驶企业小马智行，一位负责人向记者演示，未来，无论是街道上突然出现的障碍物、暴雨天的水坑，还是施工段临时加放的锥桶，自动驾驶汽车在确保数据安全的前提下，可与城市大脑实现信息共享，进一步为城市交通管理者提供更丰富、实时的路况信息。

记者在长沙市采访了解到，在智慧公交方面，长沙对全市2072辆公交车进行了智能化、网联化渗透改造，并接入智能网联云平台监管。开放运营自动驾驶出租车，载人测试里程超过35万公里。聚焦5G+自动驾驶场景落地，在长沙市核心商区、产业园区、交通及物流枢纽地区推进5G+无人车新零售、5G+智慧港口自动驾驶、5G+无人机等垂直应用场景落地……

按照通知要求，试点城市的主要任务是，建立健全统筹协调机制，落实资金等保障措施，形成可复制可推广的经验。目前，试点城市正在基建和功能整合、数据运营与产业发展等方面加快探索。

记者了解到，在支持单车智能继续迭代完善的基础上，北京市将重点建设全球首个网联云控式高级别自动驾驶示范区。据北京经济技术开发区有关负责人介绍，示范区以北京经开区全域为核心开展建设，到2022年，将完成“智慧的路、聪明的车、实时的云、可靠的网和精确的图”五大体系建设，实现一系列应用场景商业化落地和一批中间产品推广应用。

今年4月，滴滴自动驾驶发布全球首支自动驾驶连续5小时无接管路测视频，测试环境包括商业区、工厂区、办公区、住宅区等，而测试的地点就位于上海嘉定。据悉，上海嘉定正在推动智能网联汽车测试区域的全域开放，将以规划建设智能化道路、交通地理信息系统、高精度时空基准服务和智能汽车基础地图、基于5G和C-V2X的整体车用无线通信网络等为重点方向，开展智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点。

“上海将继续建设国内领先的车路协同车联网，积极推进风险等级齐备、测试场景完善的开放道路测试环境建设，探索开放城市快速路、高速公路等道路测试场景。推进车路协同技术应用，支撑自动驾驶汽车在复杂路况下的适应能力。”上海市交通委一级巡视员蔡军说。

长沙市数据资源管理局局长张武说，下一步，长沙计划突出“车路云”一体化建设，加速融合智能网联与智慧交通，逐步完成重点车辆、路测设备、云端平台的智能化、网联化改造，加快形成智慧交通长沙版集成解决方案，构建公众出行一体化体系，打造长沙智慧城市交通大脑，在城市智慧治理方面发挥积极作用。

业内人士表示，目前，推进智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展，在法律法规、道路测试、道路建设等方面还存在一些问题和不足需再突破。

围绕法律法规体系建设，无锡市将发挥公安部交通管理科学研究所和其他龙头企业的能力，构建源自无锡的车联网标准体系，实现技术方案的统一，在安全性、可靠性等方面形成国内领先的相关标准规范，并加速向智慧城市建设领域延伸，在市容市貌、道路养护、智慧停车等领域形成可执行、可推广的经验和标准。

与此同时，试点城市开展协同发展，需要加快基础设施建设及技术革新，降低企业自动驾驶汽车测试场地使用费，设置一些低成本甚至是免费的测试区和测试道路等。此外，还要加强道路建设及维护的规范化、作业网联化，保障道路安全。

“此前，由于一些部门和地区对智慧城市建设标准理解不统一，处于独立探索阶段，缺少统筹规划。”广汽集团负责人说，现在两部委确定了智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第一批试点城市，相信智能网联汽车将迎来快速发展。

5G连接未来，智慧赋能城市。未来，“智慧的路”“聪明的车”“聪明的城”带给你的生活体验，可能比你的想象更美好。(执笔记者郭宝江；参与记者孙飞、史卫燕、白田田、郭宇靖、张骁、王辰阳、朱国亮)

(责编：赵竹青、吕骞)