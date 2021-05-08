人民网北京5月8日电 （杨曦）近日，多部门发布的“五一”小长假数据显示，我国服务消费正加速回暖，处于快速恢复期。多家机构认为，在疫情防控成果得到有力巩固的形势下，二季度服务消费将进一步繁荣发展，为经济持续复苏带来有力支撑。

“五一”假期服务消费加速回暖

在疫情防控形势基本平稳的前提下，服务消费潜力得到有效释放，多部门公布的数据显示，与去年“五一”假期相比，服务业加速回暖，实现持续稳步增长。

文化和旅游部5日晚间公布的2021年“五一”假期旅游市场数据显示，2021年“五一”假期，全国国内旅游出游2.3亿人次，同比增长119.7%，按可比口径恢复至疫前同期的103.2%；实现国内旅游收入1132.3亿元，同比增长138.1%，按可比口径恢复至疫前同期的77.0%。

7日，国家税务总局公布的增值税发票数据显示，“五一”期间旅游相关行业销售收入同比增长153.4%，两年平均增长5.3%；旅行社相关服务受国内跨省游热度上升带动，销售收入同比增长212%，两年平均增长8.4%；受旅游相关服务全面恢复带动，旅游饭店同比增长103.8%，两年平均增长2.4%，上述三类服务销售收入均首次超过2019年同期水平。

国家邮政局6日发布监测数据显示，今年五一假期，全国邮政快递业保持总体安全平稳、高位有序运行的良好态势，揽投快递包裹量接近26亿件。其中，揽收快递包裹13.4亿件，同比增长22.95%，与2019年同期相比增长97.13%；投递快递包裹12.5亿件，同比增长22.28%，与2019年同期相比增长91.77%。

国家税务总局收入规划核算司副司长赵连伟表示，“五一”假期居民消费潜力有效释放，相关消费指标进入常态化增长区间，假日经济效应持续显现，特别是部分旅游服务首超疫情前水平，显示中国经济的韧性和活力，国内超大规模市场优势得到体现，国内大循环进一步畅通，中国经济发展稳中加固、稳中向好态势进一步呈现。

二季度进一步恢复值得期待

国家统计局近日公布的4月份非制造业PMI数据显示，在调查的21个行业中，有19个行业商务活动指数位于景气区间，其中铁路运输、航空运输、住宿等行业高于65.0%，业务总量保持快速增长。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，部分前期受疫情制约较大的行业恢复明显加快，住宿、餐饮、生态保护及环境治理、文化体育娱乐等行业商务活动指数均至少高于上月1.8个百分点，表明居民消费意愿明显增强，市场活跃度有所上升。

多家机构认为，服务业继续保持大幅扩张主要与疫情防控形势持续向好、“清明”“五一”假期带动有关。二季度，由于节假日相对较多，将带动服务消费进一步明显修复。

华创证券发布的研报认为，今年4至5月类似于去年9至10月，疫情基本不再制约线下消费。叠加长假期来临，返乡“补偿式”探亲、旅游观光、婚庆等需求集中释放，带动线下消费、服务消费大幅回暖。经济修复的接力棒，在二季度将传至服务消费。

光大证券发布的研报分析，4月服务业进一步回暖，主要是受到清明假期，和疫情防控形势向好带动。铁路运输、航空运输、住宿等行业维持高景气运行，国内旅游市场有序复苏。向前看，随着政策宽容度的提高与疫苗接种的加速推进，五一、端午假期的消费数据有望继续提升，带动服务业商务活动进一步恢复。

中泰证券发布的研报称，今年“五一”假期旅游市场恢复平稳有序，国内疫情控制得当使得居民出游意愿强烈。根据中国旅游研究院报告分析，今年我国居民出游意愿将保持在85%以上，二季度节假日较多的特征将带动服务消费明显修复。

(责编：李楠桦、吕骞)