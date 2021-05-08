原标题：多款国产应急救援新装备首次亮相

在5月7日举办的首届长三角国际应急减灾和救援博览会上，多款国产应急救援新装备首次亮相。中国航天科工二院206所（以下简称206所）突出展示了国产应急安防装备体系化发展的最新成果。其中，非抵近式多功能侦测车、单兵越野助力牵引车和无动力负重外骨骼等多项国产应急救援新利器首次亮相。

据了解，非抵近式多功能侦测车共集成13种固定式及6种便携式侦测仪器，具备非抵近远程侦测危险气体、核泄漏、生物及次声波等多种危害的能力，系统集成度较高，可在实时显示及处理危害，通过性能优异，可用于危化品工业园区、危化品仓储、核电站等高危场所的应急救援作业，属于业内领先装备。

单兵越野助力牵引车作为野外单兵负重作业的自动化伴随保障装备，可自主跟随使用者进行负重越野，单机载荷超过60公斤，续航时间达8小时，省力效率达75%，显著提高使用者机动能力，大大提升单兵作业人员的作业效率和战斗力，适用于森林消防、野外作战、后勤保障等领域。

206所副所长薛山表示，将积极服务国家战略、服务国计民生，通过发挥航天技术优势，研制更多实用、管用、好用的应急救援新装备。

据悉，本次博览会由上海、江苏、浙江、安徽应急管理厅（局）联合上海市贸促会共同主办，展出面积共计5.2万平米。作为长三角一体化应急管理协同发展的八大机制之一，博览会积极贯彻“人民城市人民建，人民城市为人民”的理念，聚焦“应急防灾减灾 护航新时代经济社会发展”，推进长三角地区应急管理协同发展和国内外交流合作，提升应急防灾减灾和救援能力，营造全社会关心应急、支持应急、参与应急的浓厚氛围。

(责编：赵竹青、吕骞)