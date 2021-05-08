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中科宇航固体火箭将于今年下半年“首飞”

2021年05月08日08:55 | 来源：中国新闻网
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原标题：中科宇航固体火箭将于今年下半年“首飞”

　　记者7日从中科宇航获悉，作为中国科学院在空天飞行科技领域的成果转化平台，其研制的首型固体火箭将于今年下半年“首飞”。

　　据介绍，该型固体火箭SSO(太阳同步轨道)运载能力为1.5吨，目前已完成各级发动机试车、模态试验等各类地面试验，将在本月内转入飞行试验阶段。

　　中科宇航相关负责人透露，他们在液体火箭的研制上也取得阶段性进展，并在可重复回收使用技术上有所突破。

　　此外，中科宇航位于广东省广州市的固体火箭生产基地也已开工，将建设集研制、生产、试验、总装测试于一体的现代化生产基地，具备年产30发固体火箭的能力，预计在今年年内竣工交付。上述负责人称，届时将形成稳定的、有梯队的发射能力，可为市场提供低成本、高效率的发射服务。

　　值得一提的是，近日，中科宇航完成了近2亿元(人民币，下同)的B＋轮融资，本轮融资将持续为研制、批产提供资金保障；过去一年，中科宇航共完成近6亿元融资。

(责编：赵竹青、吕骞)

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