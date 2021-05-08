新华社记者彭茜

原标题：美国新冠疫苗知识产权表态引争议

美国贸易代表戴琦5日宣布，支持暂时豁免与新冠疫苗相关的知识产权保护，以扩大全球范围内疫苗接种。国际组织、各国政府、学术机构和相关企业对此态度不一，支持方认为这有助于推动疫苗在全球普及，而反对方则称这对加速疫苗分配影响甚微，反而有损企业研发积极性。

分析人士认为，美国是迫于国内外有关豁免新冠疫苗知识产权保护的持续呼声而转变了态度，但这个问题在具体执行层面还存在诸多不确定性。

美方态度转变

印度和南非驻世界贸易组织代表早在去年10月就提议，希望世贸组织暂不执行《与贸易有关的知识产权协定》的特定条款，允许免费使用部分新冠疫苗相关专利权，以便更多国家和地区能够获得新冠疫苗。

当时，支持该提案的主要是发展中经济体，而包括美国在内的发达国家大多表示反对。豁免与新冠疫苗相关的知识产权保护，意味着世界上任何制药厂商都可以合法地生产仿制疫苗，无须担心被起诉侵犯知识产权。

今年4月，超过170名各国前政要和诺贝尔奖得主联名发表公开信，呼吁拜登政府支持印度和南非的提议。信中说，按照目前疫苗的生产和分发速度，大部分贫穷国家至少要到2024年才能完成对大多数人的接种。

由于在疫苗分配方面秉持“美国优先”政策，甚至一度限制疫苗原材料出口，美国政府频频受到国际舆论质疑。因此，拜登政府此次态度转变被视为多方压力下的结果。

“目前来看，拜登政府的表态可能更多是出于抗疫和政治上的考量。具体到法律层面的执行问题，还有很多不确定性。”清华大学药学院院长、全球健康药物研发中心主任丁胜7日告诉新华社记者。

根据规定，若要暂不执行与新冠疫苗知识产权保护相关的特定条款，需要世贸组织164个成员一致同意。即便世贸组织通过这一提案，各成员还需完成自身的相关法律程序，过程之冗长很难满足抗疫的急迫需要。

各方反应不一

一些国际组织和各国政府对美方表态的反应不一。

世界卫生组织总干事谭德塞认为，美方此举有助于实现“疫苗公平”。世贸组织总干事奥孔乔－伊维拉也表示，欢迎美国支持疫苗专利权豁免，因为目前的疫苗不平等是“不正确的”。

欧盟委员会主席冯德莱恩称，欧盟方面愿意探讨暂时豁免与新冠疫苗相关知识产权保护的提议。俄总统普京表示，俄方支持取消新冠疫苗知识产权保护。

但德国政府发言人警告说，放弃疫苗知识产权保护将会给该行业带来严重问题。如果研发失去利润激励，生产商今后可能无法像以前那样积极地生产疫苗。

“创新是高风险行为，专利法存在的价值在于，以保护专利的方式去保护和鼓励企业创新。从创新角度而言，拜登的这个动作可能会是双刃剑。如果实施不好，打破专利保护，从政策上形成了不确定性，可能会影响工业界创新的积极性。”丁胜说。

实际影响难料

新冠疫苗研发生产的技术门槛极高，生产过程中涉及诸多知识产权，且均关系到药企的核心竞争力。美国此举将对药企产生何种影响，能否真正提升疫苗产能、促进公平分配？这些问题尚待观察。

从全球疫苗知识产权分布情况来看，放弃知识产权保护对新兴的mRNA疫苗企业影响最大。目前，相关厂商在该领域已拥有数百件专利，放弃这些专利意味着其竞争对手可以利用最新技术生产疫苗而不必支付专利许可费。这可能会影响未来企业研发其他疫苗和传染病药物的积极性。

辉瑞、莫德纳等大型药企强烈反对美国政府欲放弃新冠疫苗知识产权的行为，认为此举无助于加速提升疫苗产能，反而将威胁企业未来的创新。

丁胜也指出，目前疫苗生产的主要瓶颈在于原料是否充足、供应链是否顺畅、生产设施是否到位等。“专利中并不会体现所有技术细节。即使获得了专利内容，疫苗的质量也会受到生产设施、生产工艺、质控能力等因素的影响。”

因此，丁胜认为，短期而言，美国政府的表态对疫苗产量和全球供应不会有显著影响。不过，从中长期而言，“如果原材料供应链、生产设施、生产管理与人才等条件都具备了，此举能够帮助解决疫苗的生产和供应问题”。

(责编：赵竹青、吕骞)