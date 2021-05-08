人民网北京5月8日电 （赵竹青）据商务部网站消息，5月7日，商务部服贸司负责人介绍了2021年1-3月我国服务贸易总体情况。该负责人表示，3月当月服务进出口增幅实现疫情以来首次转正。同时，一季度数据显示我国知识密集型服务贸易占比提高。

据介绍，今年一季度，我国服务贸易进出口总值11581.9亿元（人民币，下同），同比增长0.5%。其中服务出口5457.5亿元，增长22.8%；进口6124.4亿元，下降13.5%。服务出口增幅大于进口36.3个百分点，带动服务贸易逆差下降74.7%至666.9亿元，同比减少1970.5亿元。与2019年同期相比，服务进出口下降10.4%，其中出口增长17.7%，进口下降26.1%。

3月份，我国服务进出口总额4441.2亿元，增长7.9%，为新冠肺炎疫情发生以来单月增幅首次转正。其中，出口2103.6亿元，增长24.3%；进口2337.6亿元，下降3.6%。增长最快的三个领域分别是运输服务，个人文化和娱乐服务以及知识产权使用费，增幅分别为56.2%、34.5%、33.6%。

一季度，我国知识密集型服务进出口5395亿元，增长15.5%，占服务进出口总额的比重达到46.6%，提升6.1个百分点。其中，知识密集型服务出口3010.3亿元，增长14.7%，占服务出口总额的55.2%。出口增长较快的领域是个人文化和娱乐服务，金融服务，电信计算机和信息服务，分别增长37.6%、29.8%、28.2%。知识密集型服务进口2384.7亿元，增长16.6%，占服务进口总额的38.9%。进口增长较快的领域是金融服务，增长45.2%。

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