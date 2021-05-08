袁璐

原标题：前4月进出口同比增长近三成

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本报讯（记者 袁璐）据海关统计，今年前4个月，我国进出口总值11.62万亿元人民币，同比增长28.5%，比2019年同期增长21.8%。其中，出口6.32万亿元，同比增长33.8%，比2019年同期增长24.8%；进口5.3万亿元，同比增长22.7%，比2019年同期增长18.4%；贸易顺差1.02万亿元，同比增加149.7%。

按美元计价，今年前4个月我国进出口总值1.79万亿美元，同比增长38.2%，比2019年同期增长27.4%。其中，出口9737亿美元，同比增长44%，比2019年同期增长30.7%；进口8157.9亿美元，同比增长31.9%，比2019年同期增长23.7%；贸易顺差1579.1亿美元，同比增加174%。

4月份，我国进出口总值3.15万亿元，同比增长26.6%，环比增长4.2%，比2019年同期增长25.2%。其中，出口1.71万亿元，同比增长22.2%，环比增长10.1%，比2019年同期增长31.6%；进口1.44万亿元，同比增长32.2%，环比下降2.2%，比2019年同期增长18.4%；贸易顺差2765亿元，同比减少12.4%。

“从去年6月份起，我国外贸进出口已连续11个月实现正增长，与2019年同期相比，今年前4个月的进出口增速高达21.8%，这说明我国统筹疫情防控和经济社会发展取得重大战略成果，稳外贸政策措施有力有效。”海关总署统计分析司司长李魁文表示。

具体来看，一般贸易进出口增长、比重提升。前4个月，我国一般贸易进出口7.16万亿元，同比增长32.3%，占我外贸总值的61.6%，比去年同期提升1.8个百分点。其中，出口3.84万亿元，增长38.8%；进口3.32万亿元，增长25.5%。此外，我国以保税物流方式进出口1.41万亿元，增长29.2%。其中，出口4951亿元，增长40.7%；进口9147.8亿元，增长23.7%。

我国对东盟、欧盟和美国等主要贸易伙伴进出口均增长，外贸多元化发展，竞争优势更趋明显。前4个月，东盟为我国第一大贸易伙伴，我国与东盟贸易总值1.72万亿元，增长27.6%，占我外贸总值的14.8%。中美贸易总值为1.44万亿元，增长50.3%，占12.4%。同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口3.43万亿元，增长24.8%。其中，出口1.95万亿元，增长29.5%；进口1.48万亿元，增长19.3%。

“我国不断扩大对外开放，加强与经贸伙伴的合作交流，与传统贸易伙伴、与‘一带一路’沿线国家进出口均呈现快速增长态势。”李魁文表示，这种多元化发展提高了我国外贸的活力和潜力，同时对世界经济和国际贸易的恢复，也发挥了重要作用。

民营企业进出口则成亮点。前4个月，民营企业进出口5.48万亿元，增长40.8%，占我国外贸总值的47.2%，比去年同期提升4.1个百分点。李魁文认为，在外贸领域，我国民营企业发挥自身优势，敏锐捕捉市场机会，迅速响应国际市场需求，灵活调整经营策略，民营企业继续保持我国第一大外贸主体地位。

从主要商品看，机电产品和劳动密集型产品出口均较快增长，其中机电产品出口3.79万亿元，同比增长36.3%，占出口总值的59.9%；劳动密集型产品1.11万亿元，同比增长31.9%。占出口总值的17.5%。主要大宗商品进口量增加，其中大豆、原油、铁矿砂进口量分别同比增加16.8%、7.2%和6.7%。

(责编：罗知之、吕骞)