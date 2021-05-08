人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

延续稳中向好势头，我国外贸区域发展更协调

前4月进出口同比增长近三成

袁璐
2021年05月08日09:21 | 来源：北京日报
小字号
原标题：前4月进出口同比增长近三成

新华社制图

本报讯（记者 袁璐）据海关统计，今年前4个月，我国进出口总值11.62万亿元人民币，同比增长28.5%，比2019年同期增长21.8%。其中，出口6.32万亿元，同比增长33.8%，比2019年同期增长24.8%；进口5.3万亿元，同比增长22.7%，比2019年同期增长18.4%；贸易顺差1.02万亿元，同比增加149.7%。

按美元计价，今年前4个月我国进出口总值1.79万亿美元，同比增长38.2%，比2019年同期增长27.4%。其中，出口9737亿美元，同比增长44%，比2019年同期增长30.7%；进口8157.9亿美元，同比增长31.9%，比2019年同期增长23.7%；贸易顺差1579.1亿美元，同比增加174%。

4月份，我国进出口总值3.15万亿元，同比增长26.6%，环比增长4.2%，比2019年同期增长25.2%。其中，出口1.71万亿元，同比增长22.2%，环比增长10.1%，比2019年同期增长31.6%；进口1.44万亿元，同比增长32.2%，环比下降2.2%，比2019年同期增长18.4%；贸易顺差2765亿元，同比减少12.4%。

“从去年6月份起，我国外贸进出口已连续11个月实现正增长，与2019年同期相比，今年前4个月的进出口增速高达21.8%，这说明我国统筹疫情防控和经济社会发展取得重大战略成果，稳外贸政策措施有力有效。”海关总署统计分析司司长李魁文表示。

具体来看，一般贸易进出口增长、比重提升。前4个月，我国一般贸易进出口7.16万亿元，同比增长32.3%，占我外贸总值的61.6%，比去年同期提升1.8个百分点。其中，出口3.84万亿元，增长38.8%；进口3.32万亿元，增长25.5%。此外，我国以保税物流方式进出口1.41万亿元，增长29.2%。其中，出口4951亿元，增长40.7%；进口9147.8亿元，增长23.7%。

我国对东盟、欧盟和美国等主要贸易伙伴进出口均增长，外贸多元化发展，竞争优势更趋明显。前4个月，东盟为我国第一大贸易伙伴，我国与东盟贸易总值1.72万亿元，增长27.6%，占我外贸总值的14.8%。中美贸易总值为1.44万亿元，增长50.3%，占12.4%。同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口3.43万亿元，增长24.8%。其中，出口1.95万亿元，增长29.5%；进口1.48万亿元，增长19.3%。

“我国不断扩大对外开放，加强与经贸伙伴的合作交流，与传统贸易伙伴、与‘一带一路’沿线国家进出口均呈现快速增长态势。”李魁文表示，这种多元化发展提高了我国外贸的活力和潜力，同时对世界经济和国际贸易的恢复，也发挥了重要作用。

民营企业进出口则成亮点。前4个月，民营企业进出口5.48万亿元，增长40.8%，占我国外贸总值的47.2%，比去年同期提升4.1个百分点。李魁文认为，在外贸领域，我国民营企业发挥自身优势，敏锐捕捉市场机会，迅速响应国际市场需求，灵活调整经营策略，民营企业继续保持我国第一大外贸主体地位。

从主要商品看，机电产品和劳动密集型产品出口均较快增长，其中机电产品出口3.79万亿元，同比增长36.3%，占出口总值的59.9%；劳动密集型产品1.11万亿元，同比增长31.9%。占出口总值的17.5%。主要大宗商品进口量增加，其中大豆、原油、铁矿砂进口量分别同比增加16.8%、7.2%和6.7%。

(责编：罗知之、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：我国知识密集型服务贸易占比提高
　　人民网北京5月8日电 （赵竹青）据商务部网站消息，5月7日，商务部服贸司负责人介绍了2021年1-3月我国服务贸易总体情况。该负责人表示，3月当月服务进出口增幅实现疫情以来首次转正。…
服务消费加速回暖 经济持续复苏有支撑
　　人民网北京5月8日电 （杨曦）近日，多部门发布的“五一”小长假数据显示，我国服务消费正加速回暖，处于快速恢复期。多家机构认为，在疫情防控成果得到有力巩固的形势下，二季度服务消费将进一步繁荣发展，为经济持续复苏带来有力支撑。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部