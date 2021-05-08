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“中国天眼”新发现

董瑞丰
2021年05月08日09:22 | 来源：新华社
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原标题：“中国天眼”新发现

被誉为“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜（FAST）有新发现。记者7日从中国科学院国家天文台获悉，基于“中国天眼”的观测，我国科研人员首次找到了脉冲星三维速度与自转轴共线的证据，标志着天文学家开始利用该望远镜深度研究脉冲星。

国家天文台博士姚菊枚介绍，大质量恒星死亡时，会以超新星爆炸方式催生一类中子星——脉冲星。中子星的起源包含了极其复杂的物理机制，当前人类用计算机进行的超新星模拟，无法产生速度和自转轴共线的中子星，这说明人类对于中子星起源的认识还需进一步加深。

比起自己的“前身”恒星，年轻的脉冲星具有更高的运动速度和更快的自转。经过几十年研究，科学家发现一些年轻脉冲星的速度和自转轴普遍存在共线的关系。但由于年轻脉冲星径向速度测量非常困难，以往研究中对脉冲星速度和自转轴方向的比较，停留在垂直于视线方向的二维平面上。

此次，基于“中国天眼”对处于超新星遗迹S147中脉冲星J0538+2817的观测，国家天文台李菂、朱炜玮团组的姚菊枚博士首次通过闪烁分析的方法获得脉冲星J0538+2817在超新星遗迹S147中的径向位置和速度，结合已有切向速度测量获得三维速度。同时，高精度偏振数据分析给出了三维自转轴的朝向。

相关论文已在国际学术期刊《自然·天文》上刊发。

(责编：罗知之、吕骞)

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