一季度来华直接投资净流入931亿美元
2021年05月08日09:27 | 来源：经济日报
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原标题：一季度来华直接投资净流入931亿美元
本报北京5月7日讯（记者姚进）国家外汇管理局7日公布的国际收支平衡表初步数据显示，今年一季度，来华直接投资净流入931亿美元，达历史较高值，体现外国投资者对我国疫情防控和经济发展前景的信心。同期，我国对外直接投资净流出226亿美元，企业对外直接投资平稳有序。
数据显示，一季度，我国国际收支基本平衡。经常账户顺差751亿美元，与同期国内生产总值（GDP）之比为2.0%，继续处于均衡合理区间。一是货物贸易呈现较高顺差。一季度，国际收支口径的货物贸易顺差1187亿美元。今年以来，我国外贸运行保持恢复性增长态势，国际收支口径货物出口6942亿美元，同比增长49%；进口5755亿美元，同比增长29%。二是服务贸易逆差收窄。其中，旅行仍为主要逆差项目，一季度旅行逆差242亿美元，同比下降42%，主要是出境留学和旅游受全球疫情影响继续收缩。
(责编：罗知之、吕骞)
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