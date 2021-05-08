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用好金融工具服务“三农”发展

本报记者 吉蕾蕾
2021年05月08日09:28 | 来源：经济日报
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原标题：用好金融工具服务“三农”发展

农业农村部组织开展的“十四五”乡村振兴投资测算初步结果显示，资金需求将比“十三五”有较大幅度增加，需加快形成财政优先支持、金融重点倾斜、社会积极参与的多元投入格局。

引导金融机构加大对“三农”发展重点领域的支持力度，一方面要聚焦保障国家粮食安全，助推解决种子和耕地“两个要害”；另一方面，聚焦提高农业质量效益和竞争力，助推农业产业融合发展；同时，聚焦实施乡村建设行动，助推农业农村基础设施建设。

在5月7日召开的全国金融服务“三农”工作视频会议上，农业农村部副部长刘焕鑫表示，接续推进乡村全面振兴，需要加快形成财政优先支持、金融重点倾斜、社会积极参与的多元投入格局，特别是金融的作用要更加凸显。“金融是全面推进乡村振兴的活水之源、是推动农业高质量发展的动力之源、是畅通城乡经济循环的融合之基。”

据介绍，从打赢脱贫攻坚战情况看，各类资金投入超过12万亿元。其中，金融精准扶贫贷款发放9.2万亿元，金融在脱贫攻坚中发挥了重要作用。

“十四五”开启了全面建设社会主义现代化国家新征程，“三农”工作重心历史性地转到全面推进乡村振兴。当前，农业农村部正在组织开展“十四五”乡村振兴投资测算。初步结果显示，资金需求将比“十三五”有较大幅度增加。“这么大的投资量，不仅需要财政优先支持，而且需要金融和社会资本的积极参与。”刘焕鑫说。

如何引导金融机构加大对“三农”发展重点领域的支持力度？刘焕鑫认为，一方面要聚焦保障国家粮食安全，助推解决种子和耕地“两个要害”问题；另一方面，聚焦提高农业质量效益和竞争力，助推农业产业融合发展；同时，还要聚焦实施乡村建设行动，助推农业农村基础设施建设。比如，村内道路、供水保障、能源供应、第五代移动通信等，特别是农产品产地冷藏保鲜设施建设问题。目前，农业农村部已开发上线冷藏保鲜项目金融服务专属平台，并正在与中国农业银行、中国邮政储蓄银行等共同研究专属金融产品。

一直以来，“融资难、融资贵、风险高”问题始终困扰着“三农”发展。作为推进农业现代化的生力军，新型农业经营主体面临的金融问题尤其突出，应该说是最需要金融支持的对象。据统计，经过多年的培育发展，目前全国纳入名录系统管理的家庭农场已超过300万家；全国农民合作社超过240万家；全国还有不少于90万个农业社会化服务组织，县级以上农业产业化龙头企业超过9万家。

为了不断提高新型农业经营主体金融服务的便利度和覆盖面，当前，农业农村部正积极搭建金融对接平台，组织开展新型农业经营主体信贷直通车活动，针对家庭农场、农民合作社两类主体直接收集受理信贷需求，协调金融机构给予信贷支持。

“用好金融工具，不仅能为农业农村发展引入资金活水，更能将人才、技术、管理等现代生产要素注入农业农村，加快建成现代农业产业体系、生产体系、经营体系，不断提升农业发展质量效益和竞争力。”刘焕鑫表示，各级农业农村部门要主动加强与金融机构的合作，坚持问题导向和目标导向，紧紧围绕“十四五”农业农村现代化重大任务要求，聚焦聚力农村金融发展面临的突出问题，强化沟通协调、勇于开拓创新，打造金融服务“三农”的桥梁通道，推进金融与“三农”的血脉相通，实现金融与产业发展的良性循环。

为进一步激发社会资本投资农业农村的动力和活力，日前，农业农村部联合国家乡村振兴局修订印发了《社会资本投资农业农村指引（2021年）》。《指引（2021年）》提出，坚持农民主体地位、保护好农民利益等原则，同时明确了社会资本投资农业农村的13个重点领域和创新投入方式、打造合作平台、营造良好环境的具体措施。有关专家指出，《指引（2021年）》的实施将有效激发社会资本投资活力，更好满足全面推进乡村振兴多样化投融资需求。

(责编：罗知之、吕骞)

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