人民网海口5月8日电 （记者杜燕飞）18k黄金纯手工打造、重达10公斤的费伯奇“盛世百年”彩蛋，重达88克拉、价值2.5亿元的的卡洛芙黑钻，闻名已久的江西景德镇瓷器，久负盛名的安徽宣纸，美轮美奂的苗族刺绣……5月7日，首届中国国际消费品博览会（以下简称“消博会”）开幕第一天，众多全球消费精品同时亮相，异彩纷呈。

苗族刺绣亮相消博会贵州馆。人民网记者 杜燕飞摄

与此同时，当日超过47000名国内外参展商和专业观众涌进了各大展馆，不少展馆的咨询台被人群层层包围，人潮涌动，凸显出中国巨大的消费潜力。“这一早晨，过来接洽的公司已经有七八十位，其中一半都是采购食品的。”消博会3号馆泰王国相关负责人说。

可以这样说，这场聚焦“高、新、特、优”全球消费精品的盛会，不仅为各国消费精品进入中国市场提供展示、交易机会，也为中国各地和各国的消费精品销往世界创造商机。“买全球、卖全球”，有效促进了境外消费回流、国内消费扩大与升级，可以满足世界各国多样化的消费需求，提高消费者的生活品质。

在商务部消费司司长朱小良看来，消博会联通国内国际市场，汇聚国内外优质消费品资源和全球买家卖家，不仅有利于优化国内市场布局结构、改善供给质量、提升供给体系对国内需求的适配性，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，畅通国内大循环；也有利于推动全球消费资源和要素生产流动、高效共享，实现内需和外需、出口和进口协调发展，促进国内国际双循环。

德国哈勒道城堡精酿啤酒亮相消博会。人民网记者 杜燕飞摄

“举办消博会，有利于释放超大规模国内市场的需求潜力，以国内市场的循环畅通，吸引国际高端生产要素和高质量商品与服务，推动构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。”国务院发展研究中心副主任隆国强在全球消费创新暨免税与旅游零售大会上说。

中国国际经济交流中心总经济师陈文玲指出，消博会与广交会、进博会、服贸会共同构成了国家级商务会展体系，形成中国国际化大市场的四轮驱动。举办消博会，通过激发激活需求侧，满足即期消费需求、挖掘潜在消费需求、创造崭新消费需求，促进形成强大国内市场，不断创造中国独特的经济发展红利。

“中国已经进入消费升级的重要阶段，中国消费者对多样化、个性化和高品质商品的需求日益增长。”陈文玲认为，消博会通过提升海南的供应链设计、产品组合和价格竞争力，有助于消费回流，把更多中产家庭的强劲消费需求带回国内市场。

游艇等产品亮相消博会海南馆。人民网记者 杜燕飞摄

在这其中，海南正在寻求一种更加积极的定位。“中国是全球零售商关注的目标市场，海南是中国对外开放的重要门户。”海南省省长冯飞表示，在多项政策的利好加持和海南“练内功、转动能、引外力”的努力下，海南自贸港持续成为投资消费的热土。

数据显示，2020年，海南外贸进出口总额933亿元，对外贸易伙伴涉及全球183个国家和地区；离岛免税购物金额274.8亿元、件数3410万件、购物旅客448.4万人次；海南省零售业增加值增长8.1%，对GDP增长贡献率达18.2%，拉动GDP增长0.6个百分点。

在冯飞看来，海南自贸港面临的重大机遇、政策红利和销售渠道，是全球商品进入中国的引力，既可以内需市场优势集聚全球精品资源要素，为国内消费者提供种类更多、价格更低、品质更优的国际化商品和服务，又能在吸引消费回流，促进国内大循环方面起更大的作用。

“举办消博会，借助自贸港政策优势、生态环境优势、营商环境优势和独特区位优势，将有效集聚各类生产要素，吸引相关产业链落地海南，促进海南产业转型升级，并有力带动海南现代服务业发展，为高质量高标准建设海南自由贸易港增添动力。”朱小良表示。

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