人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

外汇局：一季度我国经常账户顺差4871亿元 直接投资持续净流入

2021年05月08日09:50 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月8日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，2021年一季度，我国经常账户顺差4871亿元，其中，货物贸易顺差7694亿元，服务贸易逆差1445亿元，初次收入逆差1530亿元，二次收入顺差152亿元；资本和金融账户（含当季净误差与遗漏）逆差4871亿元，其中直接投资顺差4573亿元，储备资产增加2269亿元。

按美元计值，2021年一季度，我国经常账户顺差751亿美元，其中，货物贸易顺差1187亿美元，服务贸易逆差223亿美元，初次收入逆差236亿美元，二次收入顺差23亿美元；资本和金融账户（含当季净误差与遗漏）逆差751亿美元，其中直接投资顺差705亿美元，储备资产增加350亿美元。

按SDR计值，2021年一季度，我国经常账户顺差523亿SDR，其中，货物贸易顺差826亿SDR，服务贸易逆差155亿SDR，初次收入逆差164亿SDR，二次收入顺差16亿SDR；资本和金融账户（含当季净误差与遗漏）逆差523亿SDR，其中直接投资顺差491亿SDR，储备资产增加244亿SDR。

谈及一季度我国国际收支状况的特点，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，国际收支平衡表初步数据显示，一季度我国国际收支基本平衡，其中经常账户顺差751亿美元，与同期国内生产总值（GDP）之比为2.0%，继续处于均衡合理区间，直接投资持续净流入。

一是货物贸易呈现较高顺差。2021年一季度，国际收支口径的货物贸易顺差1187亿美元。2021年以来，我国外贸运行保持恢复性增长态势，国际收支口径货物出口6942亿美元，同比增长49%；进口5755亿美元，同比增长29%。

二是服务贸易逆差收窄。2021年一季度，服务贸易逆差223亿美元，同比下降53%。其中，旅行仍为主要逆差项目，旅行逆差242亿美元，同比下降42%，主要是出境留学和旅游受全球疫情影响继续收缩。

三是直接投资持续净流入。2021年一季度，直接投资净流入705亿美元，主要是来华直接投资净流入931亿美元，达历史较高值，体现外国投资者对我国疫情防控和经济发展前景的信心。我国对外直接投资净流出226亿美元，企业对外直接投资平稳有序。

“当前，我国加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，慎终如始抓好疫情防控，有助于保持经济运行在合理区间和国际收支基本平衡，预计2021年全年我国经常账户将继续保持合理规模顺差。”王春英说。

(责编：罗知之、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
外汇局：一季度我国经常账户顺差4871亿元 直接投资持续净流入
　　人民网北京5月8日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，2021年一季度，我国经常账户顺差4871亿元，其中，货物贸易顺差7694亿元，服务贸易逆差1445亿元，初次收入逆差1530亿元，二次收入顺差152亿元；资本和金融账户（含当季净误差与遗漏）逆差4871亿元，其中直接投资顺差4573亿元，储备资产增加2269亿元。 按美元计值，2021年一季度，我国经常账户顺差751亿美元，其中，货物贸易顺差1187亿美元，服务贸易逆差223亿美元，初次收入逆差236亿美元，二次收入顺差23亿美元；资本和金融账户（含当季净误差与遗漏）逆差751亿美元，其中直接投资顺差705亿美元，储备资产增加350亿美元。…
解码消博会：“买全球、卖全球” 助力加快构建新发展格局
　　人民网海口5月8日电 （记者杜燕飞）18k黄金纯手工打造、重达10公斤的费伯奇“盛世百年”彩蛋，重达88克拉、价值2.5亿元的的卡洛芙黑钻，闻名已久的江西景德镇瓷器，久负盛名的安徽宣纸、美轮美奂的苗族刺绣……5月7日，首届中国国际消费品博览会（以下简称“消博会”）开幕第一天，众多全球消费精品同时亮相，异彩纷呈。 苗族刺绣亮相消博会贵州馆。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部