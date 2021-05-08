人民网北京5月8日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，2021年一季度，我国经常账户顺差4871亿元，其中，货物贸易顺差7694亿元，服务贸易逆差1445亿元，初次收入逆差1530亿元，二次收入顺差152亿元；资本和金融账户（含当季净误差与遗漏）逆差4871亿元，其中直接投资顺差4573亿元，储备资产增加2269亿元。

按美元计值，2021年一季度，我国经常账户顺差751亿美元，其中，货物贸易顺差1187亿美元，服务贸易逆差223亿美元，初次收入逆差236亿美元，二次收入顺差23亿美元；资本和金融账户（含当季净误差与遗漏）逆差751亿美元，其中直接投资顺差705亿美元，储备资产增加350亿美元。

按SDR计值，2021年一季度，我国经常账户顺差523亿SDR，其中，货物贸易顺差826亿SDR，服务贸易逆差155亿SDR，初次收入逆差164亿SDR，二次收入顺差16亿SDR；资本和金融账户（含当季净误差与遗漏）逆差523亿SDR，其中直接投资顺差491亿SDR，储备资产增加244亿SDR。

谈及一季度我国国际收支状况的特点，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，国际收支平衡表初步数据显示，一季度我国国际收支基本平衡，其中经常账户顺差751亿美元，与同期国内生产总值（GDP）之比为2.0%，继续处于均衡合理区间，直接投资持续净流入。

一是货物贸易呈现较高顺差。2021年一季度，国际收支口径的货物贸易顺差1187亿美元。2021年以来，我国外贸运行保持恢复性增长态势，国际收支口径货物出口6942亿美元，同比增长49%；进口5755亿美元，同比增长29%。

二是服务贸易逆差收窄。2021年一季度，服务贸易逆差223亿美元，同比下降53%。其中，旅行仍为主要逆差项目，旅行逆差242亿美元，同比下降42%，主要是出境留学和旅游受全球疫情影响继续收缩。

三是直接投资持续净流入。2021年一季度，直接投资净流入705亿美元，主要是来华直接投资净流入931亿美元，达历史较高值，体现外国投资者对我国疫情防控和经济发展前景的信心。我国对外直接投资净流出226亿美元，企业对外直接投资平稳有序。

“当前，我国加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，慎终如始抓好疫情防控，有助于保持经济运行在合理区间和国际收支基本平衡，预计2021年全年我国经常账户将继续保持合理规模顺差。”王春英说。

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