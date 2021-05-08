“航天精神塑造着我们航天人的品格，一代又一代的航天人也丰富着航天精神，中国航天的事业和精神就是在这样的互相成就中传承和发展着。”刚刚被全国妇联授予全国巾帼建功标兵称号的马杰接受了人民网的专访。她告诉记者，中国航天事业的发展史，不仅是一部科技自立自强的创新史，还是几代航天人的奋斗史、航天精神的传承史。

现任中国航天科工集团有限公司二院党委书记、副院长的马杰，已投身航天事业36年，她是国家科技进步特等奖获得者，也是当年中国航天日的倡议者之一。任职以来，马杰带领党委班子贯彻新发展理念、擎画新发展蓝图，切实履行强军首责，积极推进科技创新并取得重大突破，在任期间二院核心能力建设和经营业绩得到了持续提升。

作为我国空天防御事业发展的领军单位，航天科工二院承担了我国防御体系多领域多系列型号的研制生产任务，形成了以“飞龙”“飞獴”“飞豹”“快狼”“野牛”五大品牌为代表的多个系列外贸产品发展型谱。从无到有、由弱渐强，航天科工二院迅速发展所投射出的中国航天的崛起和腾飞，马杰认为离不开一代又一代航天人的接续拼搏和奋勇攀登。“在这个过程中，我们不仅传承了技术，传承了经验，传承了方法，更重要的是还传承了航天精神。”马杰谈到。

今年是中国航天事业创建65周年，从“航天传统精神”，到“两弹一星精神”“载人航天精神”，再到新时代“北斗精神”“探月精神”，航天精神的内涵在一代又一代航天人的传承中日益丰富。“航天精神在传承中发展，但爱国、创新、协同、严谨、奉献是不变的底色。”马杰表示，“正因为有了这样的航天精神，才塑造了我们航天人坚韧的品格，才使得我们航天事业一代一代地传承并且发展得更好。”

马杰介绍，就在不久前，航天科工二院“穹盾”项目研制团队突破了诸多关键技术，型号试验任务取得圆满成功，达到“国内首创、国际先进水平”，促进了该领域装备体系发展。

“航天精神不是简单的几句话，而是由有血有肉的人和故事组成的。”马杰指出，建院64年来，二院创造的我国第一型地空导弹武器系统、我国第一型潜地战略导弹武器系统、我国第一型陆基机动地地固体战略导弹武器系统等一连串多个“第一”，用实际行动书写了一部创新史，不断标注航天梦的新高度。

在民用领域，二院正在打造“4+N”百亿产业，在雷达与电子信息产业、信创产业、空间产业和智慧产业等多个产业上，二院已经推出了气象雷达、“天玥”计算机等一系列保障人民安全和服务经济发展的民用产品。“二院制定了‘十四五’发展规划，在传承中弘扬航天精神，不忘初心、牢记使命，向着建设世界一流安全防务企业的战略目标迈进。”马杰说。（王政）

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