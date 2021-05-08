人民网北京5月8日电 （孙阳）“我们组一致认为，这次培训是一次难得的学习机会，政治思想学习和业务政策研讨结合，理论教学与实践教学交融，名师授课与学员交流并举。通过学习，不仅加深了解、增进友谊，更提升了理论水平、增强了使命担当，收获是全方位的。”

这份学习感悟，来自商务部举办的党史学习教育暨学习贯彻党的十九届五中全会精神读书班上的小组代表。每上一节课，学员们对党史的了解和认识就更深一步。

读书班学习现场。商务部供图

今年4月12日至27日，商务部党史学习教育暨学习贯彻党的十九届五中全会精神读书班分三期顺利举办，每期脱产学习3天，覆盖了商务部各所属单位全体司局级领导干部。学习通过专家辅导、政策解读、潜心自学、实践教学、成果交流等形式开展。

商务部相关负责人表示，要确保学习课程既务实又有效，就要让学习内容既有党史学习教育，也有结合商务工作学习党的十九届五中全会精神，同时，也有红色基地教学模块。

据悉，每期读书班的党史学习教育课邀请2位中央党校教授作辅导讲座，他们围绕“社会主义建设时期的艰辛探索”“中国特色社会主义的开创和发展”“党对中国特色社会主义道路的探索”“十八大以来的历史性变革与历史性成就”等专题，生动讲解了党在社会主义不同阶段的重要任务和历史抉择。

“党的历史是最生动、最有说服力的教科书。在党史学习中，我对中国特色社会主义有了更好认识，特别是党在多个阶段面临挑战时都能保持清醒，并通过理论创新指导实践，这为我党带领全国人民克服困难带来思想伟力。”小组讨论环节中，一位学员表示。

同时，为了让理论更好地指导实践，读书班邀请商务部内有关司局负责同志解读商务发展“十四五”规划及6个专项规划（国内贸易流通、对外贸易高质量发展、服务贸易发展、利用外资发展、对外投资合作、电子商务发展等方面“十四五”规划）的起草制定情况。

在学习中，学员们对我国商务发展脉络有了更全面认识。他们表示，商务工作同样是党的历史的重要组成部分。从商务工作实践来看，经过几十年发展，我国经贸大国地位更加巩固：2020年，社会消费品零售总额增至39.2万亿元，全球第二的超大规模市场优势更加明显；货物贸易稳居全球第一，服务贸易稳居全球第二；利用外资跃居全球首位；对外直接投资每年保持在1300亿美元以上，稳居世界前列。

与此同时，开放型经济新体制建设取得重大突破。外商投资法出台，自由贸易试验区增至21个，海南自由贸易港建设蓬勃开展，积极应对经贸摩擦，全力稳住外贸外资基本盘，为疫情防控和做好“六稳”工作、落实“六保”任务贡献了力量。

商务部相关负责人介绍说，每期读书班都会安排1次党性教育实践，组织学员赴中共中央北京香山革命纪念地开展现场教学，使其更加全面了解党史、新中国史。学员们瞻仰革命旧址，共同缅怀党的老一辈革命家当年在此工作生活情况，深切体会党艰苦奋斗的优良作风和光荣传统。

学员们表示，通过参加读书班，深切体会到自己既是党史学习教育的参与者，也是各自单位学习教育的组织者、推动者，理应先学一步、学深一层。要把读书班的学习成果带回各自单位，推动本单位学习教育不断走深走实，确保学习教育成效经得起实践的检验。

据介绍，读书班结束后，商务部各单位还将继续组织本单位处级和青年党员干部参加党史学习教育和学习贯彻党的十九届五中全会精神有关学习培训。

(责编：李楠桦、章斐然)