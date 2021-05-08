原标题：京东集团携手国内外知名品牌亮相首届消博会 全面助力双循环

5月7日至10日，首届中国国际消费品博览会（以下简称“消博会”）在海南国际会展中心举办。京东集团携手多个领域的国内外知名品牌合作伙伴共同参展。

据了解，此次消博会期间，作为专注大进口业务的一站式消费平台京东国际宣布对大进口业务进行升级，通过上线“京智检”项目、成立品质服务联盟、星选计划签约等为品牌合作伙伴和消费者双向护航。此外，5月7日，京东国际还联手中国海关传媒中心和行业专家，围绕进口政策及消费趋势进行了解读和分享。

携手品牌合作伙伴，全面参与首届消博会

消博会定位于打造国际消费精品全球展示和交易平台。公开信息显示，此次消博会吸引了来自约70个国家和地区的近1500家参展企业。

以“消费创新 智链全球”为主题的京东展台包含了“智链时空”“超酷玩家”“JD POWER”“理想生活家”“精致人生”“乐活追求”等多个展区。展区内不仅有丰富的展品，而且多项智能科技的应用也给现场观众带来了酷炫的视觉体验。

同时，京东零售将在消博会期间与包括雀巢、费列罗、索尼、美孚、费加罗、天际汽车等在内的多家品牌合作伙伴进行战略签约，覆盖大商超、3C家电、生活服务、京东国际等多项业务。京东将帮助更多国际品牌了解中国市场，在数智化社会供应链基础上，构建共赢生态。同时，也将为更多消费者同步世界生活，助力高品质进口消费增长。

京东集团副总裁、京东零售大商超全渠道事业群负责人冯轶跟合作伙伴在一起。受访者供图

聚焦消费精品，共话进口消费新趋势

首届消博会聚焦“高、新、优、特”消费精品，是定位于全球消费精品的展示交易平台。为进一步帮助国际品牌了解中国市场，同时也是为让消费者可以更清晰、全面地了解到国际优质商品。5月7日当天，京东集团旗下京东国际还联手中国海关传媒中心举办了以“联接国际品牌，同步世界生活”为主题的沙龙活动，并在沙龙活动中发布了进口消费趋势报告。

报告显示，近年来中国进口消费发展迅速，且潜力巨大。一线城市领跑进口消费，二三线城市加快崛起，同时，低线级城市和下沉市场的进口消费也在加快增长。在扩大开放的背景下，收入增长、消费升级成为驱动进口消费增长的主要动力，品质与共赢支持消费市场提质扩容。从进口消费品类和品牌构成来看，美丽、健康、家庭成为进口消费品类选择的热点，品质消费成为进口消费的重要特征。

此外，为实现国际品牌与消费者更紧密地联接，沙龙活动中，京东国际还联合中国检验认证集团成立了品质服务联盟，并正式推出“京智检”项目，通过与品牌方及权威三方鉴定机构合作，建立起的覆盖售前、售中、售后环节的进口商品品质保障机制。

共享自贸港发展机遇，京东国际大进口业务升级

中国海关总署数据显示，今年一季度中国货物贸易进出口总值达8.47万亿元，同比增长29.2%。聚焦海南自贸港，数据显示，今年一季度，海南自贸港免税品进口增长162.5%。显然，中国市场已经成为全球品牌寻求增长的 “机遇之地”。

京东集团副总裁、京东零售V事业群负责人韩瑞在沙龙活动中也表示，随着我国居民收入水平逐步提高，消费升级现象凸显，进口特色、高端产品，已成为满足国内用户消费升级的重要手段之一。

京东集团副总裁、京东零售V事业群负责人韩瑞在主题沙龙上发言。受访者供图

韩瑞还表示，未来京东国际将进一步深耕大进口领域，基于保税、联动有税、发展免税，搭建起进口品牌与消费者之间的信任桥梁。同时，以供应链为基础，全面助力海南自贸港建设。

据了解，2020年底，京东国际的第一家线下免税实体店在海南三亚海旅免税城开业。未来，京东国际还将围绕免税业务展开更多布局，包括筹备京东国际线上免税店以及联手合作伙伴在海南岛内日用品免税层面展开合作等。

作为国内首个以消费精品为主题的国家级展会，消博会的举办有利于助力加快构建新发展格局。未来，京东也将积极响应号召，把握自贸港发展机遇，进一步助推消费升级。

(责编：董童、李源)