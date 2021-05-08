原标题：向阳而立 逐光而行“浦发信用卡58微笑节”温暖上线

5月8日是“世界微笑日”。为了持续回馈客户，构建以客户为中心的产品服务创新体系，5月8日，浦发银行信用卡推出主题为“向阳而立、逐光而行”的“浦发信用卡58微笑节”主题活动。

据悉，本次活动通过“遇见”“感受”“传递”三个层面传递微笑，向用户送达温暖回馈。

5月8日，通过四重活动为用户创造更便利和更实惠的刷卡体验，充分调动持卡人的积极性，例如：当日客户在全渠道办卡，成功批核后30天内激活并完成任意一笔消费，即可获赠5.8元微笑刷卡金；当日持卡人关注并绑定“浦发银行信用卡”官方微信，当日使用浦发信用卡首笔合格消费满58元(含)以上，即可获得刷卡金、小浦消费券等随机好礼，最高金额58元；客户成功办理消费交易分期、现金分期、消费备用金业务且达到指定金额，都可获赠“微笑好礼”；活动当日成功注册成为浦发信用卡微笑节“合伙人”的所有客户，每推荐1位符合要求的新客户即可获得150元小浦消费券奖励；所推荐的新户办理一张收费DIY版面梦卡，并上传微笑照片作为卡面，推荐人额外再获得150元小浦消费券。

另据了解，此次，浦发信用卡回归“以客户为中心”的初心，注重服务品质，持续致力为客户打造良好的体验，从“听”“看”“聊”三个方面体现了智能 “微笑”服务。

在“听”方面，智能语音自助服务提供24小时全天听得见的微笑服务，同时就60周岁以上老龄化客户专享“人工呼入直通车”的贴心服务；在“看”与“聊”方面，动漫语音客服更是以虚拟人物形象提供看的见微笑服务，通过更拟人化的聊天方式展现用“心”的服务；更有“小浦聆听坊”微笑专项调研，包含微笑满意度调研、微笑互动题、走心回忆题等丰富题型，借助趣味问答的形式，营造沉浸式的调研体验，让客户在轻松温暖的氛围中唤醒记忆中的微笑瞬间。

在人工及在线客服渠道，客服人员统一标准动作，佩戴特别的微笑口罩，使用微笑专属话术，传递浦发信用卡从消费者视角出发，融入普惠金融的情怀与行动，不断进阶服务方式，真正以诚意和温度赢得客户。

(责编：李源、董童)