5月8日，58同城旗下领先金融科技综合服务平台58金融正式升级为“58数科”。此外，为加速58数科的业务发展，58集团近期宣布任命通知，任命集团原CFO叶伟为58数科CEO，负责数科公司整体管理工作。

对此，58同城CEO姚劲波表示：“58数科未来将结合数据场景，对我们服务的产业进行技术赋能。叶伟在任职集团CFO期间，带领团队完成了集团私有化和房产分拆等重大项目，为集团做出了巨大贡献。相信他在新的岗位上，必将不辱使命，再立新功。”

据58集团相关人士介绍，58数科作为金融科技综合服务平台，会依托58同城丰富的消费者及行业数据资源，全场景、跨业务深度洞察企业状态和消费者行为，产出数千维度标签的精准实时画像，为流量智能分发、产品精准匹配、实时风险管理等业务场景提供核心助力。目前58数科已与众多行业领先的龙头企业建立合作，以近日成立的安居客合肥交易服务大厅为例，在房产全交易服务流程中，58数科通过科技手段赋能连接房产经纪公司与银行等金融机构，实现简化结佣流程以及有效控制风险，助力提高房产交易效率，全方位提升服务质效。

(责编：董童、李源)