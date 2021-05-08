中国邮政储蓄银行展厅。受访者供图

在4月25日至26日举办的第四届数字中国建设峰会上，中国邮政储蓄银行重点展示了数字普惠、乡村振兴、数字生活、数字政企等方面的成果。

在“数字普惠”展示区 ，邮储银行展示了通过强化数据与科技赋能，研发推出了全流程线上贷款产品“小微易贷”，客户通过全流程线上作业，从申请贷款到放款最快仅需5分钟。截至2020年末，邮储银行普惠型小微企业贷款余额超过8000亿元。

在“乡村振兴”展示区，邮储银行展示了深耕“三农”、支持乡村振兴的成果。依托遍布城乡的近4万个网点，邮储银行推动线上线下一体化深度融合，并以小额“极速贷”大数据拳头产品为抓手，不断丰富数字化产品供给。截至2020年末，邮储银行累计发放小额贷款超5万亿元，服务近4000万人次，涉农贷款余额超1.4万亿元。

在“数字生活”展示区，邮储银行重点展示了手机银行6.0版本，新版本新增了语音转账、远程客户经理等功能。2021年1月，邮储银行手机银行客户规模已突破3亿户，邮储生活（含邮储食堂）用户规模已超5000万户。

在“数字政企”展示区 ，邮储银行通过开放式缴费平台、区块链等新产品新技术的应用，构建公司金融服务科技网。邮储银行建设的区块链服务平台，已实现福费廷业务跨机构、跨链在线实时交易，交易规模超300亿元。邮储银行积极响应国家战略部署，已成为雄安新区财政非税电子票据区块链项目的承建行。

在数字峰会现场，邮储银行作为数字人民币试点的商业银行，呈现了一系列丰富的数字人民币建设成果。在严格遵循人民银行基本原则的基础上，邮储银行打造了开放共享、智慧互联的数字人民币核心系统，建立了一套体现邮储银行特色的数字人民币提供、流通及运行体系，围绕银行普惠金融、邮政普遍服务、本地生活场景三大板块，通过数字人民币更好地服务“三农”、城乡居民和中小企业，为客户提供便捷、高效、优质的数字人民币服务。

(责编：李源、董童)