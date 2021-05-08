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社会资本投资现代种业等13个重点产业和领域公布

2021年05月08日15:32 | 来源：人民网
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图片来源：农业农村部官网

人民网北京5月8日电 （记者李楠桦）据农业农村部消息，农业农村部办公厅、国家乡村振兴局综合司今日发布《社会资本投资农业农村指引（2021年）》（以下简称《指引》），明确了社会资本投资农业农村的13个重点产业和领域，包括现代种养业、现代种业和乡村富民产业等。

《指引》指出，充分尊重农民意愿，切实发挥农民在乡村振兴中的主体作用，引导社会资本与农民建立紧密利益联结机制，不断提升人民群众获得感。支持社会资本依法依规拓展业务，注重合作共赢，多办农民“办不了、办不好、办了不合算”的产业，把收益更多留在乡村；多办链条长、农民参与度高、受益面广的产业，把就业岗位更多留给农民；多办巩固拓展脱贫攻坚成果、帮农带农的产业，带动农村同步发展、农民同步进步。

与此同时，遵循市场规律。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，引导社会资本将人才、技术、管理等现代生产要素注入农业农村，加快建成现代农业产业体系、生产体系和经营体系。坚持“放管服”改革方向，建立健全监管和风险防范机制，营造公平竞争的市场环境、政策环境、法治环境，降低制度性交易成本，创造良好稳定的市场预期，吸引社会资本进入农业农村重点领域。

《指引》指出，对标全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化目标任务，立足当前农业农村新形势新要求，聚焦农业供给侧结构性改革和乡村建设的重点领域、关键环节，促进农业农村经济转型升级。鼓励投资的重点产业和领域重点包括现代种养业、现代种业、乡村富民产业、农产品加工流通业、乡村新型服务业、生态循环农业、农业科技创新、农业农村人才培养、农业农村基础设施建设、智慧农业建设、农村创业创新、农村人居环境整治和农业对外合作13个重点产业和领域。

(责编：李楠桦、吕骞)

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