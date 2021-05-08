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提升预报水平、强化预警发布……2021年海河流域水旱灾害防御工作这么干

2021年05月08日15:56 | 来源：人民网
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人民网北京5月8日电 （记者李楠桦）“做好2021年海河流域水旱灾害防御工作，保障防洪供水安全，具有特殊重要意义。要坚持人民至上、生命至上，增强风险意识，统筹发展与安全，从最不利情况出发，向最好方向努力，谨防‘灰犀牛’‘黑天鹅’事件，把各项工作落细落地。”5月8日，在海河防总召开的2021年工作视频会议上，水利部副部长陆桂华强调，重点要提升预报水平，强化预警发布。

会议回顾总结了2020年海河流域水旱灾害防御工作，进一步分析今年防汛抗旱形势，研究部署重点工作。

海河防总总指挥、河北省人民政府省长许勤在会上表示，牢固树立底线思维和风险意识，全力抓好防汛备汛和抗旱减灾各项工作，重点做好以下三点工作：

一是坚持问题导向，强化工作举措。要强化排查巡查，坚决清除各类安全隐患；强化预报、预警、预演、预案“四预”措施，最大限度防范灾害风险；强化工程建设，夯实防汛抗旱工作基础；强化物资、队伍、技术支撑等应急保障，提高抢险救援能力；强化抗旱举措，保障城乡供水。

二是突出工作重点，聚焦关键环节。要突出首都北京、雄安新区、北京城市副中心等重点区域，“七下八上”主汛期等重要时段，水库、河道堤防、蓄滞洪区等重要工程，山洪易发区、城市低洼易涝区等重要部位，做好巡查值守、指挥调度、预警转移等工作，确保防洪安全。

三是加强组织领导，层层压实责任。要健全以行政首长负责制为核心的防汛责任体系，完善信息共享、协调联动等各项工作机制，严格执行防汛值班值守制度，加大督导检查力度，加强宣传引导和突发事件舆情应对。

陆桂华指出，要强化应急监测能力建设，开展“以测补报”、滚动测报，提高预报精度，完善预警信息发布机制，加快预警平台建设，保障预警信息全覆盖。同时，做好实战预演，强化预案修编，强化预报信息与水工程调度运行信息集成，实现数字流域对物理流域进行仿真模拟预演，提高方案预案科学性、针对性和可操作性。此外，紧盯水库、堤防、蓄滞洪区、山洪灾害等防御重点，采取针对性措施，有效防范化解风险。

(责编：李楠桦、吕骞)

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