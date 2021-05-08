人民网北京5月8日电 （许维娜）近日，中国指数研究院最新发布的2021年4月《中国300城市土地市场交易情报》显示，全国300城市土地供应量环比增加逾一成，宅地供应量环比增近七成，仅三四线城市线城市供应环比走低。

数据显示，2021年4月，全国300个城市共推出土地2368宗，环比增加11%，同比减少15%；推出土地面积9984万平方米，环比增加15%，同比减少13%。其中，住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）846宗，环比增加43%，同比减少16%；推出土地面积4592万平方米，环比增加67%，同比减少6%。

土地成交方面，成交量较上月小幅缩水，较去年同期走低，宅地成交量环比上升近两成。2021年4月，全国300个城市共成交土地1910宗，环比减少17%，同比减少24%；成交土地面积8020万平方米，环比减少9%，同比减少26%。其中，住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）580宗，环比减少1%，同比减少34%；成交面积3217万平方米，环比增加20%，同比减少29%。

出让金方面，出让金总额环比增长过半，各线城市收金环比均走高，广州收金逾941亿元领衔。2021年4月，全国300个城市土地出让金总额为4890亿元，环比增加53%，同比减少14%。其中，住宅用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）出让金总额为4441亿元，环比增加70%，同比减少10%。

中国指数研究院土地运营总监张凯向人民网财经表示，截至4月30日，已有长春、广州、重庆（主城）、无锡、沈阳等率先进行土拍，累计有164宗土地成交入市，总建筑面积达2607万平方米，成交总金额超过2183亿元。

以广州为例，其第一批次宅地供应共计48宗，总用地面积达278.14万㎡，总规划建筑面积929.69万㎡,首次集中供地量占全年宅地计划供应量的比重高达62%，总起始价高达901.4亿。最终成交42宗住宅用地，6宗流拍，总成交金额达906亿元，其中有4宗地块达到最高限制地价进入摇号阶段。

另据张凯透露，5月中旬还将有福州、青岛、深圳以及天津进行集中出让活动，下旬涉及的城市有南京、济南、宁波和苏州。“整体来看出让活动比较密集，其中杭州、北京等城市热点地块将受到关注。”他说。

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