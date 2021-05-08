人民网记者 孙博洋

当今世界正经历百年未有之大变局，我国发展面临的国内外环境发生深刻复杂变化，我国“十四五”时期以及更长时期的发展对加快科技创新提出了更为迫切的要求。 “十四五”规划纲要中多次提及人工智能，这也表明以人工智能为代表的新一代信息技术，将成为我国“十四五”期间推动经济高质量发展、建设创新型国家，实现新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化的重要技术保障和核心驱动力之一。

日前，人民网记者随“续写更多春天的故事 走进经济特区国家级新区”采访团走进了位于上海浦东新区的“张江人工智能岛”园区，亲身体验科技给生活带来的便利，感受未来已至的震撼。

据了解，张江人工智能岛位于张江科学城中部核心区，占地面积6.6万平方米，地上总建筑面积10万平方米，是国内首个“5G+AI”全场景商用示范园区、上海市首批“AI+园区”试点应用场景，同时也是上海浦东新区人工智能创新应用先导区的核心承载区。

张江人工智能岛园区内的无人餐饮售卖车。人民网记者 孙博洋摄

图为园区内的环卫机器人。人民网记者 孙博洋摄

在张江人工智能岛园区内，无人餐饮售卖车、无人环卫车、无人快递配送机器人、安防巡逻机器人等随处可见，一系列无人自主提供服务的机器人围绕在旁，让人仿佛置身于科幻世界，而餐饮机器人售卖的茶叶蛋和热豆浆又会将我们拉回现实世界。

张江人工智能岛AI体验中心工作人员为记者讲解人工智能在医疗方面的应用，图为下肢外骨骼康复机器人。人民网记者 孙博洋摄

图为工作人员为记者介绍曾经用在新冠肺炎疫情防控一线的智能消杀机器人。人民网记者 孙博洋摄

据介绍，目前张江人工智能岛共有21幢建筑，30多个智慧未来的应用场景，汇聚了AI+家居、AI+校园、AI+医疗、AI+金融、AI+制造、AI+园区管理在内的多个人工智能应用体验区。

张江人工智能岛相关负责人告诉记者，全国最具代表性的人工智能企业的核心技术和最新产品会在张江人工智能的率先应用，同时，园区也为企业间技术和产品的交流应用提供了平台。

图为张江人工智能岛AI管理中心。人民网记者 孙博洋摄

目前，张江人工智能岛已经已经吸引到IBM、微软人工智能和物联网实验室、阿里巴巴等多家业内顶尖人工智能企业和研究机构入驻，数千名工程师在园区内生活工作。

“十四五”规划纲要指出，“十四五”期间我国将建设一批重大科技创新平台，其中就包括上海张江。据了解，未来，上海张江也将以张江人工智能岛为主轴，推动人工智能、大数据、云计算、区块链、VR/AR等数字产业项目加快在张江集聚，并将技术和应用扩展至整个张江科学城，与其他产业交叉融合，完成张江人工智能公共服务平台、人工智能创新孵化平台等载体和服务能力建设，全面实现人工智能技术在张江多个场景下的应用，进一步汇聚人工智能领域的顶尖企业与创新型企业。

(责编：孙红丽、吕骞)