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水滴公司正式登陆纽交所

2021年05月08日17:34 | 来源：人民网
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敲钟仪式现场。受访者供图

5月7日晚，保险和健康服务科技平台水滴公司成功登陆美国纽交所IPO，股票代码为“WDH”，首次公开招股发行30,000,000股美国存托股，发行价为每股12美元。

信息显示 ，水滴公司2016年创立，通过整合的商业模式为用户提供跨越病前保障和病后支持的解决方案。水滴保佣金收入是水滴公司的主要收入。数据显示，2020年水滴公司净收入30.28亿元，同比增长100.4%；其中佣金收入26.95亿，收入占比89.1%。

水滴公司创始人兼CEO沈鹏表示，水滴的健康险只是一个开始，也是水滴未来的入口，后续水滴会不断的扩大保险产品和健康服务的供给。

(责编：李源、董童)

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