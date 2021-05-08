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未雨绸缪 农业农村下一阶段六项重点任务明确

2021年05月08日17:38 | 来源：人民网
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人民网北京5月8日电 （记者李栋） 近日，农业农村部召开会议分析研究当前农业农村经济形势，部署下一阶段重点工作。强调落实好粮食安全、春季田管等六项重点工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，努力保持农业农村经济发展良好态势。

据悉，今年以来，各级农业农村部门积极应对风险挑战，全力做好春耕生产、生猪恢复发展、长江禁捕退捕、防止返贫监测和帮扶、乡村产业发展等重点工作，一季度农业农村经济形势实现了“开门红”。但当前农业农村经济发展存在种粮成本增加、病虫害偏重发生、农民工就业压力大等困难和问题，亟待采取针对性措施抓紧抓实。

会议强调，落实好粮食安全党政同责，落细粮食生产扶持政策，调动农民种粮积极性，确保春播面积只增不减，全部种在适播期。

抓好春季田管，加强小麦条锈病、赤霉病等病虫害防控，努力夺取夏粮丰收。

继续抓好非洲猪瘟防控，密切跟踪生猪市场供需变化，加快研究生猪产能储备政策，促进生猪生产平稳发展。

加强耕地保护和质量建设，落实遏制耕地“非农化”、制止“非粮化”的政策措施，扎实推进高标准农田建设。

深入开展农村改厕问题摸排整改，确保全面彻底、不留死角，充分尊重农民意愿，自下而上、分类有序推进农村厕所革命。

持续巩固拓展脱贫攻坚成果，抓住产业发展和农民就业两个关键，坚决守住不发生规模性返贫底线。 

(责编：孙红丽、吕骞)

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