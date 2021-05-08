新华社北京5月8日电（记者安蓓）记者8日从国家发展改革委了解到，我国将坚持以两部制电价政策为主体，进一步完善抽水蓄能价格形成机制，以竞争性方式形成电量电价，将容量电价纳入输配电价回收，同时强化与电力市场建设发展的衔接，逐步推动抽水蓄能电站进入市场。

抽水蓄能电站具有调峰、调频、调压、系统备用和黑启动等多种功能，是电力系统的主要调节电源。今后一段时期，加快发展抽水蓄能电站，是提升电力系统灵活性、经济性和安全性的重要方式，是构建以新能源为主体的新型电力系统的迫切要求，对保障电力供应、确保电网安全、促进新能源消纳、推动能源绿色低碳转型具有重要意义。

《国家发展改革委关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》明确，以竞争性方式形成电量电价，发挥现货市场在电量电价形成中的作用，现货市场尚未运行情况下引入竞争机制形成电量电价，合理确定服务多省区的抽水蓄能电站电量电价执行方式。

意见强调，完善容量电价核定机制，健全抽水蓄能电站费用分摊疏导方式，强化抽水蓄能电站建设运行管理。

根据意见，意见印发之日前已投产的电站，执行单一容量制电价的，继续按现行标准执行至2022年底，2023年起按意见规定电价机制执行；执行两部制电价的，电量电价按意见规定电价机制执行，容量电价按现行标准执行至2022年底，2023年起按意见规定电价机制执行；执行单一电量制电价的，继续按现行电价水平执行至2022年底，2023年起按意见规定电价机制执行。意见印发之日起新投产的抽水蓄能电站，按意见规定电价机制执行。

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