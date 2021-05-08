新华社北京5月8日电（记者张泉）记者从8日举行的国务院政策例行吹风会上获悉，我国持续压缩专利审查、商标注册周期，到2021年底，将实现高价值专利申请审查周期压缩至13.8个月，一般情形商标注册周期压缩至7个月。

国家知识产权局公共服务司司长王培章表示，近年来，我国通过精简程序、优化流程、充实审查力量、加强信息化建设等多种手段，持续压缩知识产权审查周期。“十三五”期间，商标注册平均审查周期从9个月压缩至4个月，发明专利审查周期从22个月压缩至20个月，高价值专利审查周期从21个月压缩至14个月。

“现有的商标审查周期统计指标是以初审结果公告为准，目前4个月的商标平均审查周期之外，还有3个月的法定初审公告期，以及特殊情况处置、纸质材料邮寄等必要工作时间。”王培章表示，将于近日印发的《关于深化知识产权领域“放管服”改革 优化创新环境和营商环境的通知》提出了压缩反映商标注册全流程用时的商标注册周期目标任务，明确到2021年底，一般情形商标注册周期由8个月压缩至7个月。

针对申请人普遍反映的部分后续业务办理时间较长的问题，通知提出，到2021年底，将商标转让审查、异议审查、驳回复审、无效宣告平均审查审理周期分别压缩至1.5个月、12个月、5.5个月、9个月，电子申请的商标变更、续展审查周期再压缩1/5，专利授权公告平均周期压缩至3周左右。

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