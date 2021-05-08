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国债可以“掌上”购买 四家银行率先“试水”

2021年05月08日19:37 | 来源：新华社
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　　新华社北京5月8日电（记者吴雨、申铖）记者8日从中国财政部和中国人民银行了解到，5月10日至19日发行的2021年第三期和第四期储蓄国债（电子式）将推出手机银行代销渠道，中国工商银行等四家银行率先“试水”。10日起，投资者可实现“掌上”购买储蓄国债（电子式）。

　　财政部和人民银行联合印发的通知显示，这两期国债由39家承销团成员通过网点柜台代销，其中28家承销团成员同时通过其网上银行代销。值得一提的是，中国工商银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、江苏银行四家手机银行试点成员，还可通过其手机银行代销。

　　今年3月，两部门联合印发的通知称，参与试点的储蓄国债承销团成员通过手机银行渠道可办理储蓄国债（电子式）销售、个人债券二级托管账户开立、托管余额信息查询业务。两部门将结合储蓄国债承销团成员以往储蓄国债工作情况、手机银行业务开展情况、客户结构、规模、地域等因素，选择储蓄国债承销团成员参与试点。

　　此次四家手机银行试点成员已做好手机银行代销准备。工商银行8日发布消息称，这两期储蓄国债（电子式）将于5月10日8时30分起正式开售，额度有限。江苏银行也已向客户公布了通过该行手机银行购买储蓄国债（电子式）的步骤和流程。

　　招联金融首席研究员董希淼表示，当前，我国银行大部分业务分流至电子渠道，其中手机银行是离柜交易的最主要方式。储蓄国债在个人投资理财市场备受青睐，特别是深受中老年投资者欢迎，手机银行销售储蓄国债（电子式）将大大方便投资者购买。

(责编：郝江震、岳弘彬)

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