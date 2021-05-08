人民网北京5月8日电 （黄盛）今日，由中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司联合重组而成的中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）正式揭牌成立。宁高宁任中国中化董事长、党组书记，李凡荣任中国中化董事、总经理、党组副书记。

此前，经国务院批准，中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司（以下简称“两化”）实施联合重组。联合重组后的中国中化，资产过万亿元，全球员工数量达22万人，业务范围覆盖生命科学、材料科学、基础化工、环境科学、橡胶轮胎、机械装备、城市运营、产业金融等八大领域，拥有扬农化工、安道麦、安迪苏、中化国际、鲁西化工、昊华科技、埃肯、倍耐力、中国金茂等16家境内外上市公司，为国务院国资委监管的国有重要骨干企业。

业内人士表示，两化重组整合成立中国中化，有利于解决企业发展过程中存在的创新能力不足、产业链不完整、资源分散等问题，推动企业在更高层次、更高水平实现资源优化配置。两化重组为进一步深化改革提供了难得的契机，有利于企业坚持市场导向，以重组整合推动内部资源整合与结构优化，推动体制机制创新和转型发展。

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