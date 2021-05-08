人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

国内首套无砟轨道智能铺轨机组在张吉怀高铁建设中成功运用

2021年05月08日20:51 | 来源：新华网
小字号

新华社长沙5月8日电（记者史卫燕）5月8日，在张吉怀铁路施工现场，由中铁四局主持研发的WPZ-500型无砟轨道智能铺轨机组，顺利将一对500m长钢轨铺设到位，标志着国内首套无砟轨道智能铺轨机组成功落地。

据了解，WPZ-500型无砟轨道智能铺轨机组集轮胎、轮轨和履带走行于一体，由长钢轨智能分拣车、长钢轨智能推送车、长钢轨智能滚筒回收车和长钢轨智能牵引车等四个设备组成，充分利用了智能机器人、物联网、大数据、激光扫描精确定位等前沿高新技术。该机组能够智能完成长钢轨的精准牵引和推送、滚筒的精确布放以及滚筒的自动回收、堆码、倒运等系列工序。

此外，该机组在作业控制、辅助控制、远程运维、施工组织等方面还进行了智能化升级，相较于传统铺轨方式，该机组节约辅助作业人员63%，机械化程度提高到90%，有效减少用工数量，降低劳动强度，在劳动力缺乏、高寒、高海拔等特殊地区，推广意义更为重大。

据了解，张吉怀高速铁路被誉为“最美扶贫高铁”，线路纵贯武陵山区张家界、吉首、怀化等地，设计速度350千米/小时。建成通车后，怀化到张家界列车运行时间将由3.5小时缩短至1小时左右，届时凤凰古城、吉首等文化旅游胜地也将结束不通高速铁路的历史，对推进中西部地区经济建设，特别是武陵山区发展具有重要意义。

目前，张吉怀高铁主体工程已基本完成，预计年内开通运营。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

分享让更多人看到

推荐阅读
两化联合重组落地 中国中化揭牌成立
　　人民网北京5月8日电 （黄盛）今日，由中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司联合重组而成的中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）正式揭牌成立。宁高宁任中国中化董事长、党组书记，李凡荣任中国中化董事、总经理、党组副书记。…
来消博会新疆馆 送你一朵“小棉花”！
　　人民网记者在新疆馆领取到的新疆棉花。人民网记者 车柯蒙摄 人民网海口5月8日电 （记者车柯蒙）今日，首届中国国际消费品博览会举行新疆日活动，推介新疆名优产品。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部