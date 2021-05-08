国内首套无砟轨道智能铺轨机组在张吉怀高铁建设中成功运用
2021年05月08日20:51 | 来源：新华网
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新华社长沙5月8日电（记者史卫燕）5月8日，在张吉怀铁路施工现场，由中铁四局主持研发的WPZ-500型无砟轨道智能铺轨机组，顺利将一对500m长钢轨铺设到位，标志着国内首套无砟轨道智能铺轨机组成功落地。
据了解，WPZ-500型无砟轨道智能铺轨机组集轮胎、轮轨和履带走行于一体，由长钢轨智能分拣车、长钢轨智能推送车、长钢轨智能滚筒回收车和长钢轨智能牵引车等四个设备组成，充分利用了智能机器人、物联网、大数据、激光扫描精确定位等前沿高新技术。该机组能够智能完成长钢轨的精准牵引和推送、滚筒的精确布放以及滚筒的自动回收、堆码、倒运等系列工序。
此外，该机组在作业控制、辅助控制、远程运维、施工组织等方面还进行了智能化升级，相较于传统铺轨方式，该机组节约辅助作业人员63%，机械化程度提高到90%，有效减少用工数量，降低劳动强度，在劳动力缺乏、高寒、高海拔等特殊地区，推广意义更为重大。
据了解，张吉怀高速铁路被誉为“最美扶贫高铁”，线路纵贯武陵山区张家界、吉首、怀化等地，设计速度350千米/小时。建成通车后，怀化到张家界列车运行时间将由3.5小时缩短至1小时左右，届时凤凰古城、吉首等文化旅游胜地也将结束不通高速铁路的历史，对推进中西部地区经济建设，特别是武陵山区发展具有重要意义。
目前，张吉怀高铁主体工程已基本完成，预计年内开通运营。
(责编：杨光宇、赵欣悦)
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