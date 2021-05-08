新华社合肥5月8日电（记者徐海涛）记者5月8日从中国科学技术大学获悉，该校潘建伟院士团队近期成功研制了目前国际上超导量子比特数量最多的量子计算原型机“祖冲之号”，操纵的超导量子比特达到62个，并在此基础上实现了可编程的二维量子行走。日前，国际权威学术期刊《科学》发表了该研究成果。

当前，量子计算机作为世界科技前沿重大挑战之一，已成为各国角逐的焦点。量子计算机在原理上具有超快的并行计算能力，可望通过特定算法在密码破译、大数据优化、天气预报、材料设计、药物分析等领域，提供相比传统计算机指数级别的加速。

国际学术界研究量子计算有多条技术路线，超导量子计算是其中最有希望的候选者之一，其核心研究目标是增加“可操纵”的量子比特数量，并提升操纵的精度，最终应用于实际问题。

中科大潘建伟、朱晓波、彭承志等人长期研究超导量子计算，先后实现了保真度达70％的12比特超导量子芯片、24个比特的高性能超导量子处理器等国际前沿成果。近期，他们在自主研制二维结构超导量子比特芯片的基础上，成功构建了目前国际上超导量子比特数目最多、包含62个比特的可编程超导量子计算原型机“祖冲之号”。

研究团队在二维结构的超导量子比特芯片上，观察了单粒子及双粒子激发情形下的量子行走现象，实验研究了二维平面上量子信息传播速度，同时通过调制量子比特连接的拓扑结构的方式构建马赫—曾德尔干涉仪，实现了可编程的双粒子量子行走。

据悉，该成果为在超导量子系统上实现量子优越性，以及后续研究具有重大实用价值的量子计算奠定了技术基础。此外，基于“祖冲之号”量子计算原型机的二维可编程量子行走，在量子搜索算法、通用量子计算等领域具有潜在应用，也将是后续重要的发展方向。

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