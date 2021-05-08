新华社海口5月8日电 题：共享中国市场红利 消博会助力世界经济复苏

新华社记者宿亮 周慧敏 任耀庭

正在海南海口举行的首届中国国际消费品博览会吸引全球目光，跨国企业在展会上频频发布新品尖货，海外中小企业也“抱团”参展。各界人士纷纷表示，消博会为各国商家共享中国市场红利提供机遇，中国正通过坚定不移扩大开放的实践推动世界经济复苏。

欧莱雅集团北亚区总裁兼中国首席执行官费博瑞在消博会上告诉新华社记者，随着新冠疫情防控常态化，中国正以积极进取、开放和充满活力的姿态向世界敞开怀抱，为世界各国树立榜样。费博瑞相信，中国加速海南自贸港建设、举办消博会等扩大开放举措不断深入，中国营商环境会更加友好。他说，通过联通中国国内和国际市场，跨国企业有机会获取更广泛资源。

美国奢饰品制造商壁毯公司亚太区总裁、蔻驰中国区总裁兼首席执行官杨葆焱则表示，尽管去年面临疫情等不利因素，中国消费市场体现的韧性和增长潜力仍让世界印象深刻。他说，中国是全球消费市场增长的重要驱动力，中国消费升级的新趋势给世界经济带来新机遇。

除了知名跨国企业，一些国家贸易促进机构、商会组织了数量众多的中小企业参加消博会，希望通过展会提高产品在中国消费者中的知名度，同时增进对中国市场的了解，在开放贸易中更好拥抱中国市场机遇。

在爱尔兰企业发展局和爱尔兰中资企业协会支持下，不少爱尔兰企业将旗下产品带到消博会，品类包括乳制品、家居用品、酒类等。爱尔兰驻华大使馆经济主管韩家睿告诉记者，爱尔兰重视经济全球化和贸易多边主义带来的发展机会。他说，爱尔兰企业积极参加中国政府举办的各类大型展会，不断拓展中国市场。

泰王国驻广州总领事馆商务处商务领事吴嘉丽表示，受疫情影响，不少泰国企业在开拓中国市场时遇到困难，但这并未减轻它们希望深耕中国市场的热情。为了满足泰国企业需求，泰国驻华商务机构通过线上方式帮助企业寻找机会。在此次消博会上，不少泰国企业也带来了食品、家居、美容产品等。吴嘉丽说，消博会的举办为泰国企业提供了一个了解中国市场的良机。

中国意大利商会会长保罗·巴颂尼介绍，意大利企业在消博会上呈现了时尚、设计、餐饮等一系列领域的消费精品，希望能够提升在中国市场的影响力，获得更多发展机会。他说，中国通过消博会向世界释放了非常重要的信息，让世界更了解中国经济发展带来的机遇，向各国展现了世界经济复苏和持续增长的希望。

“对于那些希望开拓中国市场的外国企业，消博会不容错过。”巴颂尼如是强调。

消博会不仅带动消费品贸易增长，更能通过联通国内和国际两个市场，进一步推动国内国际双循环格局的形成。安永中国主席、大中华区首席执行官陈凯说，消博会为全球消费精品展示提供巨大舞台，必将推动全球中高端消费品和服务供给，还将进一步推动金融、贸易、会展、航运、物流等现代服务业加速发展。

(责编：赵欣悦、杨光宇)