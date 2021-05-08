新华社海口5月8日电（记者刘博）蓝天白云，椰风海韵，在海口国家帆船基地公共码头，来自澳大利亚、波兰、德国等12个国家和地区58个品牌的107艘船艇亮相中国国际消费品博览会游艇展。

7日晚，游艇展举行销售签约仪式，来自国内外的卖家和买家进行了签约，当日确定的交易及意向投资落户项目达5亿元人民币。法国博纳多蒙地卡罗、德国巴伐利亚等国际游艇品牌宣布成交。

“来自意大利的阿兹慕游艇以660万元的价格成交，游艇购置减免38%的关税及进口环节税，客户节省近200万元的税费。”参展代理商慕恩海洋（海南）控股有限公司总经理吴晓鸿表示，“零关税”给海南游艇产业带来发展机会，整个欧洲游艇市场都看中海南未来的发展，百亿级的游艇产业将带动海南千亿级旅游业的发展。

根据《关于中国国际消费品博览会展期内销售的进口展品税收优惠政策的通知》和《海南自由贸易港“零关税”进口交通工具及游艇管理办法（试行）的通知》，符合从事交通运输、旅游业的企业，可按政策规定进口“零关税”交通工具及游艇，用于交通运输、旅游业。对于这一类企业，可以在展会上免税购买“零关税”清单目录上的游艇。

国外卖家纷纷看好海南游艇商机。豪华游艇制造商法拉帝集团亚太区销售总监法比奥马西莫·迪斯科利表示，自贸港政策必将加速当地游艇产业发展，不仅造福海南，对于整个中国游艇市场都是利好的，更多人开始考虑在海南购买游艇，也有更多公司计划在海南注册成立游艇公司。

“海南越开放，对于游艇产业越好。”超级游艇制造商海星游艇集团董事长冷学华认为，海南进口游艇免税政策不会冲击国内游艇产业，因为很多游艇设备，装配件、材料全球供应，很多产品都出口，很多国外的设备和材料都是中国制造。

《海南自由贸易港建设总体方案》明确提出，支持海南设立游艇产业改革发展创新试验区。海南省交通运输厅副厅长李志强表示，海南省相继出台了琼港澳游艇自由行、多证合一等一系列改革措施，大力培养游艇旅游新业态，今年以来游艇经济、游艇消费强势开局。

各项利好政策下，游艇出海成了中国人游玩的新方式。“五一”期间，在三亚鸿洲国际游艇会码头出现了“堵船”现象，每天出海的游艇络绎不绝。据海南省交通运输厅统计，截至2021年4月底，海南省累计出海7.3万艘次，累计出海49.3万人次，较2020年同期分别增长267.74%和246.35%。

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