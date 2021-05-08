新华社北京5月8日电 题：新改革、新起点、新征程——中化集团与中国化工联合重组推动化工行业高质量发展

新华社记者于文静

中国中化控股有限责任公司8日在北京成立。此前，中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司已实施联合重组。“两化”重组和中国中化的成立，是国企国资落实改革发展的重大举措，将引领化工行业转型升级，推动我国由化工大国向化工强国转变。

打造行业领先的综合性化工集团

化工行业是国民经济的基础性和支柱性行业。近年来，国际化工巨头纷纷推动重组整合，在化学基础研发、新产品创制、产业链价值创造方面发挥重要龙头作用。世界化学工业呈现产业集中度高、规模效应突出、大企业主导等特点。

我国是化学工业大国，但长期以来，市场主体较为分散，行业聚集效应较弱。在向化工强国迈进中，亟待建立有国际竞争力的一流企业。

中国中化董事长宁高宁表示，“两化”重组和新公司成立，是发展的必然选择。集合两家公司的优势、克服存在的问题，打造世界一流的综合性、技术领先的化工企业集团，是新公司的目标。

据了解，中国中化总资产将超过1.4万亿元，营业收入将超过1万亿元，全球员工总数22万人，共控股16家上市公司。业务领域涵盖生命科学、材料科学、基础化工、环境科学、橡胶轮胎、机械装备、城市运营、产业金融等。

对于未来发展，宁高宁表示，将把新公司的成立作为产业升级、高质量发展的新起点，继续秉承“科学至上”的理念，不断创新创造、提高技术和产品水平、加大在技术上的长期持续投入，实现突破，也把规模市场优势转化为技术产品优势。

同时，将把新公司的成立作为创建国际化产业链和新商业模式的实践，不仅协同整合、优势互补，还要建立国际化产业链，推动行业进步、促进经济发展，并把新公司的成立作为两家企业整合发展的升级版，实现多种指标的可持续发展。

宁高宁说，新公司的成立是更深入改革的开始。将按照国企改革发展的要求，根据经营实际和世界一流企业经营管理的实践要求，优化企业经营的每个环节，调动一切资源和每位员工的积极性，努力建设世界一流化工企业。

以改革创新促进发展

改革创新是发展的动力之源。宁高宁表示，中化集团是拥有改革基因的企业，经过多年深化改革，实现了由传统贸易企业转型为市场化的新国企，并进一步向科技驱动的世界一流综合性化工企业转型发展。近年来，改革取得一系列成效：

——承担战略发展的作用突显，科技创新水平提升。整合农化业务，推动种业自主创新，发展MAP商业模式，实现炼化一体化转型，并购鲁西集团发展化工新材料，积极承担农业高质量发展、化工新材料产业补短板的使命任务。以中化蓝天等科技型企业培育为引领，推动创新驱动转型。

——混合所有制改革成效明显，市场化经营机制更加深入。推动下属五大事业部全部实现混合所有制。深化人力资源市场化改革，推行经理层任期制与契约化管理，强化薪酬资源配置与激励机制应用。

——中国特色现代企业制度更加完善，管理现代化能力进一步提升。将党的领导融入公司治理各环节，持续优化集团公司党组会、董事会、总经理办公会等运行机制。开展与世界一流化工企业的对标专项工作。

据悉，在一系列改革举措推动下，中化集团经营净利润年均增长率达38%，2020年克服新冠肺炎疫情不利影响、净利润增长14%，实现30次上榜《财富》世界500强榜单。

发挥“1+1>2”的协同效应

“十四五”时期，是中国化学工业由大到强发展的关键五年。宁高宁表示，中国中化将深入贯彻创新驱动发展战略，坚持全球化、市场化运营模式，打造以生命科学和材料科学为引领，以基础化工为支撑，以环境科学为保障，科技驱动的世界一流综合性化工企业，为客户、股东、员工创造更大价值，促进社会可持续发展。

业内人士指出，“两化”重组和新公司成立，也面临繁重的内部整合融合任务，能否实现稳健高效的发展仍面临诸多挑战。

宁高宁表示，中国中化将在专业化整合后通过引入战略投资者、上市、股权减持、非核心资产出售等措施集资减债，并通过混改带动市场化体制机制的变革，充分释放活力。

同时，“两化”全资拥有或控股十几家较大的跨国企业，把海外并购的资源与国内市场结合起来、建设中国研发中心、海外企业与国内企业联合开发等多种方式推进协同，将促进国有企业探索全球化运营企业的管理模式。

“企业重组，归根结底还是为了提质增效，发挥‘1+1>2’的协同效应。”宁高宁表示，未来十年，中国中化能否在产业地位、技术实力、市场竞争力、创新活力等方面成为与国际化工巨头比肩的企业，很大程度取决于能否科学设计管理模式，能否充分调动员工积极性、创造性和干事创业的激情，能否真正提高企业效率。下一步，公司将全面深入与国际领先化工企业对标，努力发展成为有规模、有技术、全产业链、创新能力强的全球化化工公司。

(责编：赵欣悦、杨光宇)