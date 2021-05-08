原标题：“两城一中心”：南京江北的新区“画像”

“站在“十四五”的起步之年，江北新区作为国家级新区（未来）怎样谋划，一定要站在国家这个角度来考虑问题，不能再狭义地站在一个地方来发展考虑。”南京市委常委、江北新区党工委专职副书记罗群这样告诉记者。

4月28日上午，围绕江北新区建设的座谈交流会结束之后，“续写更多春天的故事 走进经济特区国家级新区”记者团继续走访南京江北新区。正如罗群所说，江北新区不仅对周边地区要有带动作用，而且也担任着实现国家级战略的重要使命。

2017年，江北新区在既有产业体系的基础上，进一步提出“两城一中心”，即芯片之城、基因之城和新金融中心的发展定位。在第四次技术革命到来之时，江北新区敏锐地找到了属于它的发展方向，也为国家发展中的痛点领域带来新的动力。

集成电路，为创新插上翅膀

2016年，台积电落户江北新区，它是全球最大的芯片代工厂，市场份额约占全球的67%，它的入驻是江北新区能够发展成芯片之城的关键一步。罗群说，像是芯片设计的工具EDA软件，是这个产业最初的起点。江北新区通过围绕创新，打造“芯”环境、汇聚“芯”人才、凝聚“芯”动力，打破了只有国外拥有领先EDA技术的门槛。

目前，江北新区从集成电路产业空白转变为集聚近600家集成电路相关企业，涵盖芯片设计、晶圆制造、封装测试、终端制造等产业链上下游全部环节。2020年，全产业链完成主营业务收入超500亿元，同比增长63%。

工作人员在验证芯片设计

江北新区芯片产业公司代表的工作人员告诉记者，随着芯片接口变多，计算速度加快，如何提升验证效率成为一项重要考验。如今，他们的团队已能成功把加速硬件和独有软件相结合，既增强了找漏洞的功能，也增强了验证周期以及验证过程中想要看到的芯片状态。去年，中国江苏生产的呼吸机芯片就是由江苏产业技术研究院牵头研制而成，目前已经更迭到第三代，为国产芯片赢得了宝贵的发展机会。

生命健康，为城市创造更多可能

随着基因检测技术的日新月异，基因表达和疾病谱的关系正在形成越来越多的大数据。选择不同的基因检测组合来筛查诊断不同的疾病，可以对疾病制定更精准的治疗方案，有利于愈后身体的各方面评估。谈到健康，罗群在座谈会上说，相比较欧美国家百分之六七十的癌症治愈率，中国的癌症治愈率是在百分之三十左右。可见，借助基因检测对癌症进行精准靶向治疗仍有着非常大的进步空间。

基因与细胞实验室

目前，这一前沿医疗行业已经在南京江北新区形成集聚规模，包括基因测序、精准医疗、大分子药物研发、脑科学等创新资源，打造全生命周期的健康医疗服务体系，主营业务收入已突破1000亿元。

在建有亚洲最大基因技术中心的健康医疗大数据中心，工作人员也向记者讲述了新区“以租代购”方式向创业人才提供设备资金和公共服务支持的案例，如今他这个基因团队已经成长为即将上市的具有国际竞争力的企业，不变的是新区为企业发展做好服务的初心。

新金融，智慧优化资源配置

罗群告诉记者，在江北新区不论是集成电路产业（芯片）还是生命健康产业（基因），他们的创新发展都离不开金融的支持，而普通银行的放贷关系无法实现。一些新的金融业态因此应运而生，这也是“新·金融中心”在新区建立起来的初衷。

南京江北新区坚持产业链、创新链、金融链融合发展，加快推进以金融资产管理、VC/PE股权投资基金等产融结合的新型金融发展路线。同时，新区设立大陆首家“SAS金融科技创新中心”，与央行共建数字货币金融研究所，用科技保障金融板块高质量发展。据统计，新区已集聚各类金融机构超900家，认缴规模超5000亿元。

扬子江新金融示范区

一位新金融代表公司的创始人表示，通过AI等科技力量所搭建的小微型企业和资金机构的匹配平台，目前一天可以撮合3-5万张小额票据，保障了融资的低成本、高效率和风险把控。目前线下依然有100多万亿的票据在供应链条上流转，他们预计市场上依然有50万亿的需求，公司今年还会有三倍左右的增长。

(责编：赵超、吕骞)