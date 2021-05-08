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原标题：青岛西海岸新区：加速推进新旧动能转换步伐

“先试先行、善做善成”。自2014年6月3日批复设立至今，青岛西海岸新区秉承这一理念，推进科技创新支撑新旧动能转换，以新经济助推新区经济高质量发展。

近日，由中央网信办主办的“续写更多春天的故事 走进经济新区国家级特区”记者采访团走进青岛西海岸新区，探访新区一路走来的成果与经验。

青岛港全自动化集装箱码头。彭宁铃 摄

“智”造青岛港自动化集装箱码头

登上山东港口青岛港自动化集装箱码头，碧海蓝天，海风拂面，广阔的码头上却看不见工人，只有无人驾驶的车辆穿梭其中，机器自动从船上装卸集装箱、拆装集装箱旋锁、水平搬运，整个过程行如流水。

山东港口青岛港自动化集装箱码头工程技术部副经理张卫介绍，码头可分为三大系统，分别为：堆场装卸系统、岸边装卸系统、水平运输系统。其中，进行水平搬运的是AGV——自动导引运输车(Automated Guided Vehicle)。

“我们拥有全球自重最轻的纯电动的、唯一续航时间无限制的AGV。AGV小车采用了全电驱动，通过在装卸运行作业过程中自动循环补电，没有停机充电、换电的环节，减少了设备数量，节约大量的作业时间。”张卫说。

全球首创自动导引车循环充电技术及系统、全球首创港口大型机械“一键锚定”自动防风技术及系统、全球首创氢动力轨道吊技术及系统……细数近年，山东港口青岛港自动化集装箱码头创下数个令人瞩目的成绩。

2013年，在无经验、无资料、无外援的“三无”情况下，以张连刚为首的“连钢创新团队”经历1000多个昼夜的不懈奋战，从一张白纸起步，突围破壁，坚持自力更生、自主创新，仅用3年半时间，完成了国外码头8-10年的研发建设任务——自主创新建成了亚洲首个真正意义上的全自动化集装箱码头、全球首个“5G智慧码头”。

2020年疫情期间，山东港口青岛港自动化码头发挥自动化优势，无需驾驶员，全程无人员接触，实现了作业吞吐量的逆势上扬，吞吐量同比增长36%，并且创出了47.6自然箱/小时的桥吊单机作业效率，第六次刷新世界纪录。

相比传统的人工操作模式，自动化不仅能减少工人们数量，也降低了现有操作工人的疲劳强度，更能进一步保障日常操作的安全性。

张卫说，随着人工成本的增加，以及对劳动安全性的要求增加，未来，新建的码头将全部做成自动化，人工的码头也逐步向着自动化进行改革。

中日韩消费专区电商体验中心。彭宁铃 摄

保税备货，跨境新零售业务突破落地

离青岛港自动化集装箱码头500米左右的距离，就是中日韩消费专区电商体验中心。走进大厅，可以看见两侧整齐摆放着各种各样的进口商品。

去年8月底，中日韩消费专区电商体验中心在青岛西海岸新区正式启用。西海岸新区商务局副局长王大鹏表示，跨境电商企业对企业出口、企业对海外仓出口等新模式先行先试，保税备货跨境新零售服务实现了突破落地。

跨境电商是新区发展新经济的重点聚焦领域。据介绍，2020年，新区实现海关统计跨境电商业务货值37亿元，同比增长9倍，网购保税进口货值占全省七成以上。2021年1月，新区完成跨境电商进口额25亿元。

“2019年到2020年，我们占了整个山东跨境进出口贸易额80%以上。”青岛西海岸新区保税物流中心总裁江南接受采访时称，除了拥有得天独厚的区位优势、港口优势，新区的政策优势叠加，助力了跨境电商“井喷式”的发展。

江南介绍，该区以“线上下单+线下体验”相结合的模式，实现“前店后仓”的功能，同时植入网红直播的新经济，各地的消费者能零距离体验购买与海外同款同质、价格优惠的海外进口商品，实现了新零售业态之“新”。

(责编：赵超、吕骞)