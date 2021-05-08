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雄安新区：政务服务优质高效 “华北之肾”功能加快恢复

孙静波
2021年05月08日10:13 | 来源：中国新闻网
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原标题：雄安新区：政务服务优质高效 “华北之肾”功能加快恢复

　　河北雄安新区规划范围包括雄县、容城、安新三县行政辖区(含白洋淀水域)，任丘市鄚州镇、苟各庄镇、七间房乡和高阳县龙化乡，规划面积1770平方公里。日前，“续写更多春天的故事 走进经济特区国家级新区”采访团走进雄安新区政务服务中心、安新县大淀头村等地，解码“雄安质量”。

　　大淀头村处处是美景。孙静波 摄

　　人人都是清理员 建立环境治理长效保持机制

　　抓好白洋淀生态保护和污染治理，“华北之肾”功能加快恢复。白洋淀是河北省最大的湖泊，主要由143个淀泊组成，淀区总面积366平方公里。雄安新区淀中村、淀边村共有102个。端村镇大淀头村位于安新县东南，距离县城大约10公里，是白洋淀46个连片美丽乡村建设重点村之一。村中道路干净整洁、音乐喷泉的水柱晶莹剔透，孩子们在游乐设施里嬉笑玩耍，渔夫在湖中悠然撒网捕鱼。乡村面貌的背后，离不开当地在环境治理方面作出的努力。

　　人人都是守护者，大淀头村建立了环境治理长效保持机制，明确了责任人员，划分了责任区块。通过志愿服务等活动，动员村民共同守护美好家园。近几年，该村还铺设了4800米的污水管网，建立3座污水处理站，日处理污水105吨，村民生活污水全部集中统一处理，达标排放；新建数座公厕，全部与污水管道并网；新建垃圾中转站1座，配备垃圾收集车1台，箱式清扫车4台，垃圾做到了日产日清。大淀头村党支部书记赵艾乐表示，随着生活居住环境日益改善，村民的幸福指数也得到了提高。

　　雄安新区政务服务中心市民正在办理业务。孙静波 摄

　　雄安事雄安办 多措并举保障政务服务优质高效

　　行政许可“一枚印章管审批”、企业开办“一日办结”、公共资源交易“全流程电子化”……雄安新区政务服务中心使用面积达3850平方米，在用窗口有34个，为企业群众提供投资项目审批、市场主体准入、税务等便民服务。

　　记者了解到，按照“应进必进”“能进则进”原则，该中心积极推动428项行政许可事项进厅集中办理，推动社保、通讯等58项便民服务事项进驻；按照“前台综合受理、后台分类审批、一个窗口出件”的审批局模式，对行政许可区10个链条、8个窗口的分行业审批合并为5个综合受理窗口，实现无差别受理。一名正在办理业务的企业负责人接受采访时表示：“我来这里是为了办理开设分公司业务的，今天就可以办好，效率还是不错的。”

　　雄安新区数字交通实验室。孙静波 摄

　　公共交通优先控制 数字交通提高出行效率

　　要建设成绿色生态宜居的城市，雄安新区在数字交通做了很多工作。例如，在路口增加了行人和非机动车的感知设备，对车内驾驶人员提供前往道路拥堵、信号控制、行人过街等信息，对行人和非机动车过街做到优先放行和预警保护；根据实时采集的人、车、路以及环境等信息，可通过智能信号控制系统对特种作业车辆，如消防、医疗、应急救援等进行优先放行控制，也可对公共交通车辆进行优先控制。雄安新区数字交通实验室工程师卢长春举例说，“当消防车出警时，可以通过调整信号灯时间、选择更优路线等方式保障其迅速到达现场。”

　　未来，不管是乘坐网约车、城市公共交通出行，骑车或步行，只要选好了路线，红绿灯的“大脑”就能够根据预约订单、乘车路线、位置信息还有路线选择和出行方式，全方位分析所有的人车路信息，计算出最佳出行路线或最短的时间方案。

　　目前，雄安新区已从规划建设为主，进入到承接北京非首都功能和建设同步推进的重要时期。雄安画卷徐徐铺展，“未来之城”蓄势待发。

(责编：赵超、吕骞)

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