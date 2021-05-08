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超级“智能大脑”赋能浦东新区政务服务

魏敏 张相成
2021年05月08日10:13 | 来源：中国经济网
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原标题：超级“智能大脑”赋能浦东新区政务服务

　　抱着一堆资料、多次往返于多个部门、历时数日才能完成，这样的行政审批历程在浦东新区早已消失。4月29日下午，“续写更多春天的故事 走进经济特区国家级新区”采访团一行来到上海浦东新区企业服务中心探究“一网通办”、“一次办成”，多渠道、全地域、跨时空、零距离的超级智能服务新模式。

　　据了解，自去年6月，上海浦东在全国率先开展人工智能辅助审批研发和试点以来，通过AI信息识别、核心算法、知识图谱等技术构建了“审批大脑”，针对企业申报环节材料准备烦、难的问题，推出窗口端超级智能服务，整合咨询、收件、初审环节为“一个窗口、一次服务”，为企业提供”零材料填报“全新体验，让企业“一次办成”。

　　浦东新区企业服务中心办事现场。经济日报-中国经济网记者魏敏/摄

　　行政审批“超级大脑”是51条新走向全国的“浦东经验”之一。

　　浦东新区行政中心副主任黄海霞告诉记者，这套人工智能辅助审批系统已100%覆盖涉企审批事项，根据前期测试，人工智能生成的各类表格和文件，审批一次通过率超过98%，有效解决了企业办事堵点痛点，极大地提高了办事效率。黄海霞说，“政务智能办”力求在企业办事“最后一米”上发力，从根源上解决审批难、审批烦的问题。

　　2019年7月29日，浦东新区出台了《浦东新区人民代表大会常务委员会关于进一步优化营商环境探索“一业一证”改革的决定》。同时，区政府设立行政审批局，面向企业一口办理行业综合许可证。“一业一证”改革首批选取10个行业试点，包括便利店、体育健身场馆、宾馆、饭店、小餐饮等。

　　企业服务中心“说Yes不请示 说NO要报告”的贴心服务。经济日报-中国经济网记者魏敏/摄

　　以便利店为例，黄海霞介绍，“一业一证”改革后，只要办理一张综合行业许可证，即能开展市场运营，企业办证时间因此大幅缩短，从法定时间95个工作日缩减到5个工作日；过去企业需要准备53份材料，现在只需要准备10份，缩减了80%；过去需要填写9张表格，现在只需1张，过去需要填写313项填表要素，现在只需填写98项，缩减69%。时间、材料、要素方面均有大幅减少，企业办事平均审批时限压减近90%，申请材料压减近70%，实现了“照后减证”，破解了“准入不准营”的难题 。

　　2020年11月，国务院正式批复同意《上海市浦东新区开展“一业一证”改革试点大幅降低行业准入成本总体方案》，将试点范围扩大至全国，这是自“证照分离”改革后，再一次对浦东新区首创性改革予以肯定和支持，也为“一业一证”改革进一步打开了空间、加大了力度、强化了法治保障。

　　截至今年4月24日，上海浦东共发出426张综合许可证，“一业一证”共上线40多个业态。4月28日，这一改革举措进一步复制、推广至上海全市。

　　另外，服务中心推出的企业专属网页，实现了“千企千面、精准服务”。

　　浦东在全市乃至全国打造首个集政策、办事为一体的复合型移动端企业专属网页，整合多渠道服务功能，为企业提供定制化政务服务，实现足不出户就可以咨询办理。

(责编：赵超、吕骞)

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