刘维佳

原标题：南京江北新区：未来“智慧城市”的壮美画卷正在徐徐展开

4月27日，“续写更多春天的故事 走进经济特区国家级新区”网络主题活动采访团来到南京江北新区规划展览馆，感受江北新区未来壮美画卷。中国网记者 刘维佳/摄

南京江北新区位于江苏省南京市长江以北，规划面积788平方公里，是2015年6月27日由国务院批复设立的第13个国家级新区，也是江苏省唯一的国家级新区。4月27日至28日，记者跟随“续写更多春天的故事走进经济特区国家级新区”网络主题活动采访团走进南京，在实地探访中，逐渐翻开了南京江北新区建设发展的壮美画卷。

近年来，南京江北新区聚力聚焦打造创新策源地、建设江北新主城和构建“两城一中心”新兴产业地标，综合实力、创新生态、城市品质等经济社会各个方面均实现长足发展。

聚焦集成电路EDA设计等“卡脖子”领域

南京江北新区自设立之初，便把集成电路作为核心产业发展。近几年来，着力推动集成电路产业在江北新区率先形成自主可控的产业体系。

目前，南京江北新区聚焦 EDA 设计等核心领域自主可控，集聚集成电路上下游企业近 600 家，形成设计、制造、封测和设备材料等集成电路完整产业链。2020年，南京江北新区全产业链完成主营业务收入超 500 亿元，同比增长 63%以上。

南京市委常委、江北新区党工委专职副书记罗群表示，“十四五”期间，南京江北新区将聚焦集成电路EDA设计等“卡脖子”领域，强化科技攻关，力争企业总数达到 1000 家、主营收入达到3000 亿元。

“十四五”期间力争综合实力进入国家级新区前4位

“我们希望未来的南京江北新区能够建设成为一个人人向往的、现代化的‘智慧城市’。”罗群对记者说。

记者了解到，2020年底，南京江北新区地区生产总值从1435亿元增长到3061亿元，同比增长 9.7%，经济总量占南京市比重超过 1/5。高新技术企业数量已突破 1500 家，上市企业累计达到 20 家。组建新型研发机构超过100家，发展质效居南京市第一。累计培育各类高层次人才5000余人，年均吸引4万余名大学生。

罗群表示：“‘十四五’期间，南京江北新区将力争地区生产总值达到 6000 亿元规模，高企数量达到5000家，集成电路、生命健康产值分别突破3000亿元、5000 亿元规模，综合实力能够进入国家级新区前4位。”

打造成为世界级最美城市滨江生态岸线

江北新区拥有得天独厚的自然禀赋，苍翠的山水构筑了一幅明净的画面，为这座新兴城市保留了一份独有的气质。5月1日，南京江北新区长江岸线湿地保护与环境提升一期工程将正式对外开放，包含定山城市客厅、长江T台等。

据南京城市建设管理集团江北分公司长江岸线湿地保护与环境提升一期工程管理部一标段管理员乔冠南介绍，该工程上起南京长江三桥，下至浦仪公路桥，总长约26.6公里。项目将原有生产岸线改造提升为绿色生态岸线和市民休闲带，致力于将江北滨江岸线打造成为世界级最美城市滨江生态岸线。

“现在我们的老百姓可以走到长江边、摸到长江水，可以感受整个长江的美。”乔冠南说。

4月27日，“续写更多春天的故事 走进经济特区国家级新区”网络主题活动采访团来到南京江北新区规划展览馆，感受江北新区未来壮美画卷。中国网记者 刘维佳/摄

4月27日，“续写更多春天的故事 走进经济特区国家级新区”网络主题活动采访团一行采访北京大学分子医学南京转化研究院。中国网记者 刘维佳/摄

4月27日，南京江北新区长江岸线风景。中国网记者 刘维佳/摄

4月28日，“续写更多春天的故事 走进经济特区国家级新区”网络主题活动采访团采访位于南京江北新区的国家健康医疗大数据中心。中国网记者 刘维佳/摄

航拍南京集成电路大学。（南京江北新区宣传和统战部 供图）

(责编：赵超、吕骞)